أخبار الاقتصاد اليوم: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

MENAFN - Youm7) تنوعت اليوم الأحد 24-12-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين.





الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل







أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود

خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023

ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه .

وأوضح الدكتور

فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال

أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا

2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال

من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.





مسئولو الإسكان يتفقدون مدينة الشيخ زايد لمتابعة المشروعات الجارية







تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة الشيخ زايد، لمتابعة المشروعات الجارية، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.





وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنسيق الموقع، والطرق، بكمبوند جنة 2 بمنطقة توسعات المدينة، المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة.





وخلال الجولة، أشاد مسئولو الإسكان بمستوى التنفيذ، ونسب الإنجاز، حيث أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالمشروع، لتكثيف العمل وزيادة نسبة الإنجاز

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ثم توجه مسئولو الوزارة، إلى جولة تفقدية بعددٍ من أحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة، والنظافة، ورفع كفاءة الطرق .





سلامة الغذاء: 5640 رسالة غذائية مصدرة.. والبطاطا تتصدر قائمة الخضراوات







أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46، وذلك عن الفترة من 16 - 22 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:





مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع الافتراضي مع مسئولي وزارة الصحة في دولة قطر الشقيقة لمناقشة الوضع الحالي وآليات العمل الرقابي على الصادرات الغذائية المصرية المصدرة إلى السوق القطري، وبما يسهم في سرعة نفاذ صادرات مصر من الغذاء إلى هذا السوق الهام.





تناول الاجتماع استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية في إحكام الرقابة على الشحنات الغذائية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، كما تم التأكيد على ضرورة تعامل الشركات القطرية المستوردة مع المنشآت الغذائية المعتمدة بالقائمة البيضاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن سلامة ومأمونية الشحنات المصدرة.





وتم الإشارة إلى التعاون المثمر والتكامل الفعال بين كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري بما يضمن قوة وإحكام النظام الرقابي على مختلف السلع الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.





سعر جرام الذهب الآن 3070 جنيها لأول مرة لعيار 21 فى الأسواق







شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية تحركا ملحوظا بحوالي 20 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 3070 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية وهو مستوى تاريخي جديد للذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.