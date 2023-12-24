Sunday, 24 December 2023 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جمشة للتنمية السياحية بقيمة 239 مليون جنيه

12/24/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جمشة للتنمية السياحية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 239.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة أسطول للنقل البري بحجم تداول 24 مليون سهم بقيمة 138.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة تايتنك للاستثمار والتنمية السياحية بحجم تداول 30.7 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 56.8 مليون سهم بقيمة 458.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 46 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 959.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.22%، والعرب على 3.9%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.



ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 170.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138.4 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 23822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 28850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 10141 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 7639 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 6106 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.












MENAFN24122023000132011024ID1107653632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث