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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-12-2023

12/24/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-12-2023.



إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية للمحابس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وفتنس برايم للأندية الصحية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.



البورصة تخسر 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 959.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.22%، والعرب على 3.9%، واستحوذت المؤسسات على 20.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.24%.



ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 170.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 138.4 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 23822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 28850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 10141 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 7639 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 6106 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.



وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 127 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.349 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.58%.



- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.



- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 56.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.



- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.224 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.



- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 6.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.55%.



- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 60.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.67%.



- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 46.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.64%.



- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.467 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.19%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.35%.
















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