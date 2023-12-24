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مصنعو السيارات: صناعة أشباه الموصلات في مصر ستحدث طفرة كبيرة

12/24/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع الجانب الصيني لبحث سبل التعاون لتصنيع أشباه المواصلات التي تدخل في صناعة السيارات ، سيحدث طفرة كبيرة في توطين الصناعة المحلية لمصر
أولا والشرق الأوسط وإفريقيا بالطبع .



وأضاف " سعد " في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما حدث اليوم يعد حدثا كبيرا لمصر والشرق الأوسط خاصة بعد الأزمات المتكررة عالميا منذ جائحة كورونا "
" ونقص أشباه الموصلات التي صاحبها نقص في الانتاج لكبري مصانع السيارات العالمية ، كما تدخل أشباه الموصلات ايضا في صناعات عدة أبرزها السيارات والطائرات الأجهزة الكهربائية .





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركتين صينيتين هما: "الصين الوطنية لمواد البناء" (CNBM) و"هوني كابيتال" (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات



كما تطرق رئيس الشركة إلى جهودها وخبراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات، التي تمثل مُدخلاً مهماً في صناعة السيارات الكهربائية، معرباً عن تطلع الشركة للتعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال أشباه الموصلات.



وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والصين، وتطلع الشركة لتقديم خبراتها في إطار التعاون في مجالي الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وأن تصبح مصر مركزاً هاماً لعمليات الشركة، ونموذجاً رائداً في المنطقة في هذا الصدد.



وأشار إلى إمكانية البدء في التعاون في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.



وقال رئيس شركة "هوني كابيتال" أن الشركة بإمكانها توفير التمويل لمصر لدعمها على المضي قدماً في مجالات التعاون المقترحة.



وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في المشاورات، دفعاً لسبل التعاون المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة من الشركة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة.












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