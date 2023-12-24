لمحة من مسيرة واسينى الأعرج بعد حصوله على جائزة نوابغ العرب

MENAFN - Youm7) حصل الروائى الكبير الدكتور واسيني الأعرج على جائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2023، نظيرًا لإسهاماته ومؤلفاته في الأدب العربي، حيث أسهمت أعماله الأدبية إلى الإبداع في توظيف طرق تعبيرية جديدة للغة في الرواية، وإضافة أبعاد جديدة للمخيلة العربية والسرد القصصي، بحسب حيثيات الجائزة، ولهذا نستعرض لمحة من حياته خلال السطور المقبلة.

يحتفل الروائى الجزائرى الكبير واسينى الأعرج بعيد ميلاده، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام

1954 بقرية سيدى بوجنان الحدودية- تلمسان.

حصل واسينى الأعرج فى سنة 2001 على جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله، وحصل فى سنة 2006 على جائزة المكتبيين الكبرى على روايته: كتاب الأمير، التى تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقديا، فى السنة، وحصل فى سنة 2007 على جائزة الشيخ زايد للآداب، وتُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الدنمركية، العبرية، الإنجليزية والإسبانية.

تنتمى أعمال واسيني، الذى يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التى لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائمًا عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. إن اللغة بهذا المعنى، ليست معطى جاهزًا ومستقرًا ولكنها بحث دائم ومستمر.

ومن أهم مؤلفات واسينى الأعرج: "رواية طوق الياسمين: تتميز الرواية بلغتها الموسيقية، تتحدث عن الحب والموت والمرض من خلال رسائل بين حبيبين وذكريات، ورواية مملكة الفراشة: تتحدث الرواية عن الجرح الجزائرى الذى سببته الحروب والنزاعات التى لم تسلم منها أى طائفة أو حزب حين قرر الشعب أن يظلم نفسه بنفسه قبل أ يظلمه جبروت السلطة، ورواية سيدة المقام مراثى الجمعة الحزينة: رواية يدل اسمها عليها، حيث لا يمكن وصفها إلا بـ "رواية حزينة" ويتجلى كل هذا الحزن حين يقول واسينى فيها: "لست أدرى من كان يعبر الآخر، أنا أم الشارع فى هذه الجمعة الحزينة، الأصوات التى تملأ الذاكرة والقلب صارت لا تُعد، ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها، كل شيء اختلط مثل العجينة".