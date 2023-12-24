59 على الرحيل.. بدر شاكر السياب ورحلته مع قصائده الشعرية

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 24 ديسمبر من عام 1964، رحل عن عالمنا الشاعر العراقى المجدد بدر شاكر السياب ، الذى يعد واحدًا من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين، وأحد مؤسسي الشعر الحر فى الأدب العربي.







بدأ

بدر شاكر السياب

الذى ولد 25 ديسمبر من عام 1926، في قرَية جِيْكُور في محافظة البصرة في جنوب العراق،أولى قصائده الشعرية عندما كان شاباً صغيراً، فبدأ بنظم الشعر باللهجة العراقية الدارجة، ثم تحول إلى الشعر الفصيح محتذياً بشعراء المدرسة الرومانسية، ولقد نشر بدر شاكر السياب قصائده الأولى في ديوان "أزهار ذابلة" الذى ضم قصائد كتبها الشاعر في عام 1941 أى منذ كان في الخامسة عشرة من عمرها، وضم الديوان مجموعة من القصائد التي يغلب عليها الطابع الرومانسى كما هو شأن القصائد الأولى في لأغلب الأعم، كما تصور القصائد التحولات الفكرية لبدر شاكر السياب نحو الشيوعية.

ثم بعد ذلك أصدر وديوان "أساطير"، وعند نهاية الحرب العالمية الثانية ومع دخول ثقافات مختلفة إلى البلاد بدأ السياب مرحلة جديدة من شعره امتازت بغزارة الإنتاج، حيث وضع عدة دواويين شعرية أهمها: "أنشودة المطر" و"المعبد الغريق"، و"منزل الأقنان"، و"شناشيل ابنة الجلبي"، وفى تلك المرحلة بدأ ينأى بشعره عن منحنى الشعر التقليدى القديم، ويسعى لبناء أنماط جديدة للقصيدة، فأصبح فى مقدمة الشعراء المجدّدين فى الشعر العربى الحديث، وفى نهاية الأربعينيات وضع أول قصيدة له بأسلوبٍ جديدٍ من حيث الوزن والقافية افتتح بها مشروعه الحداثى وهى قصيدة "هل كان حباً".

ومن المعروف عن السيّاب قيامه بالمحاولات الأولى الجادّة للتخلص من رتابة القافية في الشعر العربي، فقد تأثر السيّاب بالشعر الإنجليزي وشاركه بذلك البياتي و نازك الملائكة، وأرادوا نقل تلك الحرية التي شاهدوها في الشعر الأجنبي إلى الشعر العربي، وفي الواقع كانت هناك محاولات قبل هؤلاء الثلاثة للتغيير ولكنها كانت مجرد استطراف، وأما هؤلاء الثلاثة فقد كانت محاولاتهم جادّة وتتخذ من هذا التغيير مذهباً تدافع عنه، ويقول الدكتور إحسان عباس في كتابه اتجاهات الشعر العبى المعاصر: " وإنما الذي يميّز هذه الحركة عن كل ما سبقها أن اعتمادها للشكل الشعري الجديد أصبح مذهباً لا استطرافاً، وأن إيمانها بقيمة هذا التحول كان شمولياً لا محدوداً، وأن أفرادها في حماستهم لهذا الكشف الجديد رأوا وما زالوا يرون - عدا استثناءات قليلة - أن هذا الشكل يصلح دون ما عداه وعاء لجمع التجربة الإنسانية إذا أريد التعبير عنها بالشعر".

ومن قصائد السياب الأولى

لا تزيديه لوعة فهو يلقاك .... لينسى لديك بعض اكتئابه

قربي مقلتيك من قلبي الذاوي .... تري في الشحوب سر انتحابه

وانظري في غضونه صرخة اليأس .... وأشباح غابر من شبابه

لهفة تسرق الخطى بين جفنيه .... وحلم يموت في أهدابه

ومن قصائدة أيضًا :

قصيدة سفر أيوب

لكَ الحـَمدُ مهما استطالَ البـــلاء

ومهمــا استبـدٌ الألـم

لكَ الحمدُ إن الرزايـا عطـــاء

وإن المَصيبــات بعض الكـَـــرَم

ألم تُعطنى أنت هذا الظلام

وأعطيتنى أنت هذا السّحر؟

فهل تشكر الأرض قطر المطر

وتغضب إن لم يجدها الغمام؟

شهور طوال وهذى الجـِـــراح

تمزّق جنبى مثل المدى

ولا يهدأ الداء عند الصباح

ولا يمسح اللّيل أو جاعه بالردى.

ولكنّ أيّوب إن صاح صــــــاح

لك الحمد، ان الرزايا ندى

وإنّ الجراح هدايا الحبيب

أضمٌ إلى الصدر ِ باقتــها

هداياكَ فى خافقى لا تَغيــب

هاتها ... هداياكَ مقبولــةُ

أشد جراحى وأهتف

بالعائديــن

ألا فانظروا واحسدونــي

فهذى هدايا حبيبي

وإن مسّت النار حرّ الجبين

توهّمتُها قُبلة منك مجبولة من لهيب.

جميل هو السّهدُ أرعى سماك

بعينى حتى تغيب النجوم

ويلمس شبّاك دارى سناك.

جميل هو الليل: أصداء بوم

وأبواق سيارة من بعيد

وآهاتُ مرضى، وأم تُعيد

أساطير آبائها للوليد

وغابات ليل السُّهاد، الغيوم

تحجّبُ وجه السماء

وتجلوه تحت القمر

وإن صاح أيوب كان النداء

لك الحمد يا رامياً بالقدر

ويا كاتبـا بعد ذاكَ الشفـــاء







