فتح باب المشاركة لدور النشر العربية بمعرض تونس الدولي للكتاب لمدة 35 يومًا

MENAFN - Youm7) خاطبت وزارة الشئون الثقافية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، الناشرين، للإبلاغ عن بدء التقدم للمشاركة في معرض تونس الدولى للكتاب بدورته الـ 38، والتي من المقرر أن تنظم في الفترة من 19 حتى 28 أبريل 2024، بقصر المعارض بالكرم في الجمهورية التونسية، وعلى أساس ذلك سيتم استقبال طلبات المشاركة لدور النشر العربية، من يوم غدٍ 25 ديسمبر وحتى 30 يناير.

وتقول وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية، يشتمل برنامج هذه الفعالية، التى تعد من ضمن أبرز الفعاليات الثقافية ومن أهم معارض الكتب فى القارة الأفريقية، على جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية، وتدير المعرض هيئة مديرة، تسندها هيئة استشارية موسّعة تتركبّ من شخصيات ثقافية، ومهنيين، وهياكل ممثلة للمبدعين، والوزارات المعنيّة بالقطاع.

يذكر أن الدورة الـ 37 لعام 2023، استقبلت أكثر من مائة ألف زائر وزائرة ومئات العارضين والمثقفين التونسيين والعرب والأجانب، ووأشع معرض تونس الدولي للكتاب بنور 500 ألف عنوان في مختلف مجالات المعارف والعلوم والفنون، معظمها صدر سنة 2018 والسنوات التي تلتها، وبمشاركة 279 عارض من 22 بلد منها العراق، الدولة ضيف الشرف و"كتارا" المؤسسة القطرية ضيف شرف المؤسسات، ودولة "لاتفيا" ضيف شرف برنامج الأطفال واليافعين.

وأثث المعرض فعالياته بأكثر من 100 نشاط موجه للكبار، مقابل 300 نشاط استفاد منهم الأطفال واليافعون، كما هيأت وزارة الشؤون الثقافية جناحها لاحتضان الأيام الثقافية الدولية، وقد خصصتها لتسليط الضوء على ثقافات دول فلسطين، سلطنة عمان والجزائر والثقافة الفرونكفونية وفنزويلا وليبيا وسوريا وروسيا وإيطاليا.

كما انفتحت الدورة الماضية على الجهات من خلال استضافة 6 ولايات (المهدية - تطاوين - القصرين- جندوبة - منوبة - زغوان)، وكان حضور هذه الجهات لافتا ومميّزا من خلال مجموعة من تلاميذها ومبدعيها من كتّاب وشعراء أثّثوا جلسات أدبية وقراءات شعرية وورشات عمل استقطبت الحضور، وتحدثوا خلالها عن تجاربهم الإبداعية في مجال الكتاب والنشر والإبداع.