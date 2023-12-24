فتح باب المشاركة لدور النشر العربية بمعرض تونس الدولي للكتاب لمدة 35 يومًا

(MENAFN
- Youm7) خاطبت وزارة الشئون الثقافية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، الناشرين، للإبلاغ عن بدء التقدم للمشاركة في معرض تونس الدولى للكتاب بدورته الـ 38، والتي من المقرر أن تنظم في الفترة من 19 حتى 28 أبريل 2024، بقصر المعارض بالكرم في الجمهورية التونسية، وعلى أساس ذلك سيتم استقبال طلبات المشاركة لدور النشر العربية، من يوم غدٍ 25 ديسمبر وحتى 30 يناير.
وتقول وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية، يشتمل برنامج هذه الفعالية، التى تعد من ضمن أبرز الفعاليات الثقافية ومن أهم معارض الكتب فى القارة الأفريقية، على جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية، وتدير المعرض هيئة مديرة، تسندها هيئة استشارية موسّعة تتركبّ من شخصيات ثقافية، ومهنيين، وهياكل ممثلة للمبدعين، والوزارات المعنيّة بالقطاع.
يذكر أن الدورة الـ 37 لعام 2023، استقبلت أكثر من مائة ألف زائر وزائرة ومئات العارضين والمثقفين التونسيين والعرب والأجانب، ووأشع معرض تونس الدولي للكتاب بنور 500 ألف عنوان في مختلف مجالات المعارف والعلوم والفنون، معظمها صدر سنة 2018 والسنوات التي تلتها، وبمشاركة 279 عارض من 22 بلد منها العراق، الدولة ضيف الشرف و"كتارا" المؤسسة القطرية ضيف شرف المؤسسات، ودولة "لاتفيا" ضيف شرف برنامج الأطفال واليافعين.
وأثث المعرض فعالياته بأكثر من 100 نشاط موجه للكبار، مقابل 300 نشاط استفاد منهم الأطفال واليافعون، كما هيأت وزارة الشؤون الثقافية جناحها لاحتضان الأيام الثقافية الدولية، وقد خصصتها لتسليط الضوء على ثقافات دول فلسطين، سلطنة عمان والجزائر والثقافة الفرونكفونية وفنزويلا وليبيا وسوريا وروسيا وإيطاليا.
كما انفتحت الدورة الماضية على الجهات من خلال استضافة 6 ولايات (المهدية - تطاوين - القصرين- جندوبة - منوبة - زغوان)، وكان حضور هذه الجهات لافتا ومميّزا من خلال مجموعة من تلاميذها ومبدعيها من كتّاب وشعراء أثّثوا جلسات أدبية وقراءات شعرية وورشات عمل استقطبت الحضور، وتحدثوا خلالها عن تجاربهم الإبداعية في مجال الكتاب والنشر والإبداع.
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