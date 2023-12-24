دار الكتب تطرح دليل متحف المخطوطات فى معرض ممشى أهل مصر

MENAFN - Youm7) تطرح دار الكتب والوثائق القومية ، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، نسخة فاخرة الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية من دليل متحف المخطوطات في دار الكتب بباب الخلق، وذلك بالمعرض المؤقت بممشى أهل مصر أمام أركاديا والذي يقام في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 7 يناير 2024.

متحف المخطوطات





يحتوي الدليل على صور عالية الجودة من المخطوطات النادرة المعروضة بمتحف دار الكتب بباب الخلق. وتضم دار الكتب بباب الخلق متحفا متعدد الطوابق يضم مجموعة نادرة من المقتنيات التراثية، من مخطوطات عربية وتركية وفارسية في مختلف العلوم، ووثائق، وخرائط، وتحف، ولوحات خط عربي، ومصاحف، وخرائط، ومسكوكات، وأوائل مطبوعات. ومن أهم تلك المقتنيات: فرمان الباب العالي بقرار نفى أحمد عرابي خارج الأراضي المصرية، الشاهنامة"، أمر خديوي بخصوص الكتبخانة، و مذكرة وزارة الأشغال لانتزاع الأراضي التي يتم استغلالها لحساب الكتبخانة.

دليل متحف المخطوطات





تم افتتاح مقر دار الكتب في باب الخلق للجمهور عام 1904 وذلك بعد انتقالها من مقرها الأول بسراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز التي ضمت الكتبخانة الخديوية منذ 1870م، ويقع مقرها الحالي بجوار متحف الفن الإسلامي أمام مديرية أمن القاهرة.