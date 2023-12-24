دار الكتب تطرح دليل متحف المخطوطات فى معرض ممشى أهل مصر

(MENAFN
- Youm7) تطرح دار الكتب والوثائق القومية ، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، نسخة فاخرة الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية من دليل متحف المخطوطات في دار الكتب بباب الخلق، وذلك بالمعرض المؤقت بممشى أهل مصر أمام أركاديا والذي يقام في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 7 يناير 2024.
متحف المخطوطات
يحتوي الدليل على صور عالية الجودة من المخطوطات النادرة المعروضة بمتحف دار الكتب بباب الخلق. وتضم دار الكتب بباب الخلق متحفا متعدد الطوابق يضم مجموعة نادرة من المقتنيات التراثية، من مخطوطات عربية وتركية وفارسية في مختلف العلوم، ووثائق، وخرائط، وتحف، ولوحات خط عربي، ومصاحف، وخرائط، ومسكوكات، وأوائل مطبوعات. ومن أهم تلك المقتنيات: فرمان الباب العالي بقرار نفى أحمد عرابي خارج الأراضي المصرية، الشاهنامة"، أمر خديوي بخصوص الكتبخانة، و مذكرة وزارة الأشغال لانتزاع الأراضي التي يتم استغلالها لحساب الكتبخانة.
دليل متحف المخطوطات
تم افتتاح مقر دار الكتب في باب الخلق للجمهور عام 1904 وذلك بعد انتقالها من مقرها الأول بسراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز التي ضمت الكتبخانة الخديوية منذ 1870م، ويقع مقرها الحالي بجوار متحف الفن الإسلامي أمام مديرية أمن القاهرة.
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