اكتشاف فسيفساء مزخرفة طولها 16 قدمًا تعود لـ 2300 عاما فى روما.. شاهدها

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار فى روما قاعة احتفالات مزخرفة مزينة بفسيفساء جدارية ذات ألوان زاهية، كانت تلك القاعة المذهلة جزءًا من منزل أرستقراطي تم بناؤه منذ حوالي 2300 عام على تلة بالاتين بالمدينة.

شكل الفسيفساء

يقع هذا المسكن الفاخر على بعد بضع مئات من الأقدام جنوب المنتدى المركزي للمدينة، وهو السوق القديم الموجود بقلب روما والذي تصطف على جانبيه المعابد الكبرى والمبانى الحكومية.



ويعتقد علماء الآثار أن المنزل كان مملوكًا لعائلة أرستقراطية لعضو في مجلس الشيوخ الروماني ربما كان يقود القوات في المعركة، وفقا لما ذكره موقع لايف ساينس.

تتميز الفسيفساء المعقدة بمناظر معقدة مصورة بشظايا من الأصداف البحرية وأحجار من الصبغة الزرقاء المصرية وقطع من الزجاج ورقائق من الرخام الملون وأحجار أخرى، بأسلوب يعرف باسم "روستيكو".

وأوضح العلماء، أن الفسيفساء يبلغ طولها أكثر من 16 قدمًا (4.8 مترًا) ومزينًا بصور الكروم وأوراق اللوتس والأسلحة والأبواق والمشاهد الرعوية والمناظر الطبيعية الساحلية والسفن.

فسيفساء مزخرفة

وتشير بعض الصور إلى انتصار مزدوج في البر والبحر لمالك الدوموس، الذي كان من المفترض أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ - سياسيًا وقائدًا عسكريًا.

يذكر أنه تم العثور على بعض جدران البيت لأول مرة في عام 2018، واكتشف علماء الآثار الآن أيضًا غرفة استقبال مجاورة مغطاة بالجص الأبيض والتي تم رسمها بمناظر طبيعية وأشكال وعناصر معمارية زخرفية.