دراسة: وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء أكثر إقناعًا من البشر الحقيقيين

MENAFN - Youm7) كشف بحث جديد أن الوجوه البيضاء التي يولدها الذكاء الاصطناعي تبدو أكثر واقعية من الوجوه البشرية الحقيقية، مما يشير إلى المخاطر المحتملة للتحيز العنصري والمعلومات الخاطئة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع scitechdaily.

تبدو الوجوه البيضاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي (AI) الآن أكثر واقعية من الوجوه البشرية، وفقًا لبحث جديد أجراه خبراء في الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، وفي الدراسة، اعتقد عدد أكبر من الأشخاص أن الوجوه البيضاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي كانت بشرية مقارنة بوجوه الأشخاص الحقيقيين، ولم يكن الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة لصور الأشخاص الملونين.

وقالت الدكتورة إيمي داويل، كبيرة مؤلفي الدراسة، إن سبب هذا التناقض هو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها بشكل غير متناسب على الوجوه البيضاء.

وقال الدكتور داويل: "إذا كان يُنظر باستمرار إلى وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء على أنها أكثر واقعية، فقد يكون لهذه التكنولوجيا آثار خطيرة على الأشخاص الملونين من خلال تعزيز التحيز العنصري عبر الإنترنت في نهاية المطاف، وهذه المشكلة واضحة بالفعل في تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية التي يتم استخدامها لإنشاء صور ذات مظهر احترافي، عند استخدامه مع الأشخاص ذوي البشرة الملونة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير لون بشرتهم ولون عيونهم إلى لون الأشخاص البيض.

فهم الذكاء الاصطناعي "الواقعية المفرطة"

ووجد الباحثون أن إحدى مشكلات "الواقعية المفرطة" للذكاء الاصطناعي هي أن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون أنهم يتعرضون للخداع.

وقالت إليزابيث ميلر، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "من المثير للقلق أن الأشخاص الذين اعتقدوا أن وجوه الذكاء الاصطناعي كانت حقيقية في أغلب الأحيان كانوا أكثر ثقة في صحة أحكامهم، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يخطئون في فهم المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي على أنهم أناس حقيقيون، لا يعرفون أنهم يتعرضون للخداع".

لماذا وجوه الذكاء الاصطناعي خادعة؟

"اتضح أنه لا تزال هناك اختلافات جسدية بين الذكاء الاصطناعي والوجوه البشرية، لكن الناس يميلون إلى إساءة تفسيرها، على سبيل المثال، تميل وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء إلى أن تكون أكثر تناسقًا، ويخطئ الناس في ذلك باعتباره علامة على الإنسانية.

ومع ذلك، لا يمكننا الاعتماد على هذه الإشارات الجسدية لفترة طويلة، حيث تتقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة ومن المحتمل أن تختفي الاختلافات بين الذكاء الاصطناعي والوجوه البشرية قريبًا.

العواقب المحتملة

ويرى الباحثون أن هذا الاتجاه يمكن أن يكون له آثار خطيرة على انتشار المعلومات المضللة وسرقة الهوية، ويجب اتخاذ هذا الإجراء.

ويقول الباحثون إن رفع مستوى الوعي العام يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيا.