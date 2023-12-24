بعد 55 عامًا لمركبة أبولو 8 على القمر.. طاقم أرتميس الجديد يستعد للانطلاق

MENAFN - Youm7) شهدت رحلة أبولو 8، وهى أول مهمة بشرية إلى القمر، انطلاق ثلاثة رواد فضاء من وكالة ناسا إلى العوالم القمرية في 21 ديسمبر 1968، ودخل فرانك بورمان وجيم لوفيل وبيل أندرس مدار القمر في عيد الميلاد (24 ديسمبر) وقاموا بقراءة الفصل الافتتاحي من سفر التكوين على الهواء مباشرة، قبل العودة إلى الأرض في 27 ديسمبر، وفقًا لموقع space

وبعد سبعة أشهر فقط، أنهت وكالة ناسا مهمتي أبولو 9 و10 والهبوط البشري التاريخي الناجح لأول مرة في 20 يوليو 1969 بمركبة أبولو 11، ويقول وايزمان: "بمجرد أن قمنا بمهمة أبولو 8، أعتقد أن الجميع في الولايات المتحدة كانوا يعرفون أننا "يمكننا الهبوط الآن".

ويخطط طاقم سفينة وايزمان أرتميس 2 لتشغيل مسار مماثل لأبولو 8 في عام 2024،

وسيطير أربعة رواد فضاء حول القمر، وإن كانوا يتخطون مدارًا هذه المرة، ثم يعودون بعد ذلك إلى الأرض، ومن المحتمل أن يكونوا هناك في ديسمبر 2024، نظرًا لأن المهمة من المقرر حاليًا إطلاقها في نوفمبر 2024، وبغض النظر عن الوقت الذي يطير فيه الطاقم، فإن الفترة الزمنية منذ مهمة أبولو الأخيرة مثيرة للإعجاب: أبولو 17 كانت الأخيرة مهمة بشرية لمغادرة القمر في 14 ديسمبر 1972، أي قبل 51 عامًا من هذا العام.

وقال وايزمان إن طاقمه يشعر بالتشابه مع أبولو 8، على الرغم من اختلاف بعض الأشياء، وبصرف النظر عن ملف تعريف المهمة، يتضمن تكوين الطاقم المزيد من التنوع: طيار ناسا فيكتور جلوفر هو أول شخص ملون يغادر المدار الأرضي المنخفض، وأخصائية مهمة ناسا كريستينا كوخ هي أول امرأة، وأخصائي مهمة وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن أول شخص غير ملون أمريكي، وكما أشار وايزمان، فإن برنامج أرتميس الأكبر يتم إدارته دوليًا بموجب اتفاقيات أرتميس التي تقودها وكالة ناسا، على عكس أبولو حيث ذهبت الوكالة في الغالب بمفردها.