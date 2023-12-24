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على عهدة جوجل.. أكثر 10 ألعاب تصدرت الترند خلال 2023

12/24/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت 2023 تقريبًا، ومع انتقال العام نحو النهاية، كشفت جوجل عن قائمة معظم الأشياء التي تصدرت "الترند" عام 2023 عبر فئات مختلفة مثل الأفلام والعروض والألعاب والتعرف على كيفية ذلك، تتضمن القائمة 10 ألعاب كانت تتصدر الترند على مدار العام، وإليك قائمة: Hogwarts Legacy إنها لعبة قائمة على هاري بوتر والتي تقدم للمستخدمين خيار الغوص في العالم السحري لـ Hogwarts Legacy ، وهو RPG رائع في القرن التاسع عشر، حيث يكون فيها اللاعب طالب في السنة الخامسة في Hogwarts ، ويلقي تعويذات ، وتكوين صداقات مع مخلوقات سحرية، كشف الأسرار القديمة ، وأفضل جزء؟ يمكنك أن تقرر مصير السحرة الخاص بك! The Last of Us The Last of Us هو rollercoaster العاطفي،أنت جويل ، وهو رجل قوي يرافق إيلي من خلال أمريكا ما بعد المروع. ستواجه المخلوقات المصابة الزاحفة ، والناجين المراوغة ، وبعض الخيارات الصعبة التي ستحث على قلبك. Connections إذا كنت تحب الألغاز ذات الدماغ ، فستحب هذه اللعبة، الأمر كله يتعلق بالعبث مع تدفقات الطاقة في شبكات مجنونة من العقد، تصبح الألغاز أكثر صعوبة كما تذهب ، لكن الصور المرئية تثير العقل. Battlegrounds Mobile India هذه اللعبة لا تحتاج إلى مقدمة، إنه تكيف هندي لـ PUBG Mobile من Krafton، تقدم اللعبة إعداد Battle Royale وتوفر مجموعة واسعة من الخرائط وأسلوب اللعب والمزيد. Starfield Starfield هي أول لعبة جديدة من بيثيسدا في العصور، استكشاف عالم مفتوح ضخم مليء بأنظمة النجوم والكواكب. يمكنك أن تكون مستكشف الفضاء أو تاجر أو حتى قرصنة، تخصيص سفينتك ، والقتال في معارك الفضاء ، وجعل مصير الفضاء الخاص بك بشكل أساسي.
Baldur's Gate 3 إنه مثل الأبراج المحصنة والتنين على شاشتك، اختر شخصيتك ، واتخاذ القرارات المهمة فعليًا ، وتذهب في بحث ملحمي في العوالم المنسية. Diablo IV في هذه اللعبة ، تحتاج إلى اختيار شخصية ، واختراق جحافل من المخلوقات السيئة ، واستكشاف عالم مظلم ولف. إنه مثل فيلم رعب قوطي ، لكنك في السيطرة. Atomic heart هذه اللعبة تنقلك إلى وضع الاتحاد السوفيتي السوفيتي في الخمسينيات، إنه مجنون مع الروبوتات في القلب الذري، أنت وكيل خاص مع أسلحة رائعة ، وترقية المهارات ، وكشف مؤامرة برية. إنه مثل أن تكون في فيلم أكشن الخيال العلمي في الماضي. Sons of the Forest في هذا، يحتاج اللاعبون إلى البقاء والبناء والخوف في أبناء الغابة ، تتمة الغابة.








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