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Spacex تحطم الأرقام القياسية فى إعادة استخدام الصواريخ

12/24/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) حطمت شركة SpaceX الرقم القياسي في إعادة استخدام الصواريخ مرة أخرى، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 حوالى 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من طراز ستارلينك تابعة لشركة SpaceX إلى المدار من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.



ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كان هذا هو الإطلاق التاسع عشر لهذه المرحلة الأولى من Falcon 9، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، مما يحقق علامة جديدة في تاريخ إعادة الاستخدام للشركة.



كما هو مخطط له، عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للمرة التاسعة عشرة، وهبطت بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقه على متن سفينة الهبوط Just Read the Instructions، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.



في هذه الأثناء، واصلت المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 نقل 23 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، ومن المقرر أن يتم نشر المركبة الفضائية هناك بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع.



يريد إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، مساعدة البشرية على استعمار المريخ وتحقيق مجموعة متنوعة من أعمال الاستكشاف الطموحة الأخرى.


تعد إمكانية إعادة استخدام الصواريخ جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، مما يساعد على خفض تكلفة رحلات الفضاء وزيادة إيقاعها.














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