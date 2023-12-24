10 ميزات لا تعرفها عن أحدث أنظمة تشغيل أبل Ios 17 .. جربها الآن

MENAFN - Youm7) أصبح نظام التشغيل iOS 17 متاحًا منذ بضعة أشهر، ولكن هناك العديد من الميزات الجديدة في التحديث لدرجة أن بعضها قد تم تجاهله، وهناك أيضًا إعدادات مخفية وتعديلات وتغييرات صغيرة قد لا تعرف عنها شيئًا، لذلك سنقوم بتجميع بعض ميزات ‌iOS 17‌ الأقل شهرة، وفقًا لموقع macrumors.

الرسائل - إذا ضغطت باستمرار على الزر "+" في تطبيق الرسائل، فيمكنك الوصول مباشرة إلى منتقي الصور لإرسال صورة، إنه أسرع من الضغط على "+" ثم الضغط على الصور للوصول إلى صورك.

الروابط في البريد - لإضافة رابط إلى نص في تطبيق البريد، انسخ الرابط، وحدد النص، ثم الصقه لتحويل النص إلى رابط تشعبي.

إضافة نص إلى الأشكال - في تطبيق ‌الصور، إذا قمت بإضافة شكل إلى صورة باستخدام التوصيف، فإضغط عليه ضغطه مزدوجًا لتتمكن من إدراج نص.

رموز الغسيل - يمكنك استخدام ميزة البحث المرئي على iPhone لمعرفة معنى رمز الغسيل، ما عليك سوى التقاط صورة والضغط على رمز البحث المرئي في تطبيق ‌الصور‌ للحصول على معلومات الرمز.

Apple Watch Ping - في مركز التحكم، يوجد خيار جديد لاختبار اتصال Apple Watch من ‌iPhone‌ في حالة أخطأت وضع Apple Watch.

إشعارات صمت وضع التركيز - عند إعداد وضع التركيز، يمكنك الآن اختيار إسكات الإشعارات دائمًا أو فقط عندما يكون جهاز iPhone‌ مقفلاً.

قفل تطبيق دفتر اليومية - إذا كنت تريد الحفاظ على أمان إدخالات دفتر اليومية، فيمكنك تشغيل خيار "قفل دفتر اليومية" في تطبيق الإعدادات لطلب Face ID لفتح تطبيق دفتر اليومية.

جدول دفتر اليومية – اذا كنت تواجه مشكلة في تذكر استخدام تطبيق دفتر اليومية، قم بتمكين جدول دفتر اليومية في قسم دفتر اليومية في تطبيق الإعدادات للحصول على تذكير لإضافة إدخال دفتر اليومية في يوم ووقت محددين.

ضبط سرعة اللمس - ضمن إمكانية الوصول > اللمس > اللمس اللمسي، يمكنك ضبط الوقت الذي يستغرقه تنشيط المحتوى بالضغط لفترة طويلة، وتتضمن الخيارات سريعًا وافتراضيًا وبطيئًا، والإعداد السريع يجعل اللمس يبدو أقرب إلى ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد التي تمت إزالتها الآن.

هز للتراجع - إذا قمت بنقل تطبيق على الشاشة الرئيسية أو عنصر واجهة مستخدم ثم غيرت رأيك بشأن الموضع، فيمكنك استخدام اهتزاز للتراجع عن الإيماءة لإعادة التطبيقات والأدوات إلى مكانها قبل إجراء التعديل.