Sunday, 24 December 2023 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده - جريدة الوطن السعودية

12/24/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق، المزيد من الأمن والاستقرار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد يونس المنفي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيق، المزيد من الأمن والاستقرار.

MENAFN24122023000089011017ID1107653619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث