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إطلاق برنامج تدريبي للمخلّصين الجمركيين

12/24/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامجًا تدريبيًا للمخلصين الجمركيين؛ يهدف إلى رفع مستوى كفاءة ومهارات العاملين في قطاع التخليص الجمركي، وتأهيلهم للحصول على شهادة أخصائي تخليص جمركي. وبيّنت الهيئة أن التسجيل في البرنامج التدريبي يتم من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية حيث تم إعداد المادة العلمية للبرنامج على شكل محتوى إلكتروني تفاعلي بطريقة التعلم الذاتي؛ لتسهيل الالتحاق به في أي وقت.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل مع العمل الجمركي، وإبراز الملامح الأساسية لنظام الجمارك الموحد والتعرف على أحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي والإجراءات الجمركية المستجدة بما يواكب مبادرة الفسح خلال ساعتين، وكذلك الإعفاءات الجمركية والأوضاع المعلقة للضرائب، والرسوم وأساسيات التصنيف للبضائع، والمنهجية الأساسية في التقييم الجمركي، وآلية إدراج البيان الجمركي في منصة فسح.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يُعد شريكًا إستراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة القطاع اللوجستي.
ويُعد اجتياز الاختبار المقرر شرطًا أساسيًا لمنح المتدرب شهادة أخصائي التخليص الجمركي في حال حصوله على الدرجة المحددة، وبإمكان المتدرب الاختبار مباشرةً أو الانضمام للدورة التدريبية ثم الاختبار.

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