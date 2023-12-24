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تدشين أول شبكة جيل خامس داخلية خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم بالسعودية

12/24/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة للعديد من المشاريع السياحية المتجددة الأكثر طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر وأمالا" -، و"شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة"، المزود الدولي للبنية التحتية الرقمية بمبدأ المستضيف المحايد، عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس داخلية , خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم , في فندق "ترتل باي" في وجهة "البحر الأحمر"، لتحدث سبقاً نوعياً جديداً على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة. وقال كبير الإداريين في "البحر الأحمر الدولية" والمتحدث الرسمي المهندس أحمد غازي درويش " إن تدشين أول شبكة جيل خامس داخلية لجميع مقدمي الخدمة المرخصين (stc ، موبايلي، زين، فيرجين موبايل، ليبارا، سلام، ريد بول موبايل) , خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ليس بالأمر العادي أو البسيط، واليوم ولله الحمد، نشهد تمكين جديد للتقنية والريادة لخدمة مستقبل الاستدامة، الذي يعتبر هدفنا الرئيسي من وجهاتنا الطموحة". وأضاف " نسعى لإيجاد أفضل التقنيات على مستوى العالم لتوفير التكنولوجيا المتطورة مع حفاظنا على قيمنا تجاه بيئتنا وطبيعتنا لتكون وجهاتنا فريدة في كل شيء الأمر الذي يعد استمرارا لريادة وجهة "البحر الأحمر" الرقمية، وامتدادا لإنجازاتها في نشر أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، بالإضافة إلى افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي كأول مطار في المملكة يوفر شبكة جيل خامس داخلية" . فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة ACES الدكتور أكرم أبو راس إلى أن الشركة تسعى لأن تكون جزءاً من مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الإلكترونية من خلال مشاريع البنية الرقمية التي تعمل بها تحت مبدأ المستضيف المحايد.
وعلق رئيس قطاع التقنية في "البحر الأحمر الدولية" الدكتور أحمد السحيلي قائلاً:" يشكل هذا الإنجاز امتداداً لإنجازاتنا التقنية السابقة والتزامنا التام بتوفير تجربة استثنائية لزوارنا، كما يعد استمرار لارتقائنا بقطاع الضيافة في المملكة وأخذ تطلعات ضيوفنا إلى مستويات جديدة"، ومن خلال نموذج عمل المستضيف المحايد، يتم توفير تغطية شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس 5G فائقة السرعة من خلال بنية تحتية مشتركة تسمح بتمكين الاتصال السلس للمشتركين مع جميع مقدمي الخدمات المرخصين في المملكة. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية الدكتور خالد المعشوق أن شركة ACES من خلال أبحاثها المتقدمة تسعى لتطوير حلول بنية تحتية رقمية للاتصالات خالية من الانبعاثات الكربونية تدعم مشاركة جميع المشغلين. يذكر أن هذا الإعلان، جاء ليؤكد على الانسجام ما بين استراتيجية "البحر الأحمر الدولية" القائمة على نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة، والذي يضع الإنسان والطبيعة في المقام الأول، وفقاً لأرقى معايير حماية البيئة والتجدد، بالإضافة إلى الابتكار التقني والبنية التحتية الرقمية الذكية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل؛ واستراتيجية "شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة " لتعزيز استثماراتها النوعية في الابتكار والتزامها الدائم لتسخير التقنية في خدمة الاستدامة وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية المستقبلية.

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