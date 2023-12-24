دعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والأردن

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة جدة على مدى يومين، مؤكدة التزامها بتسهيل الإجراءات، ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي ترأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبدالرحيم الوريكات.
أهداف للجنة
- تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.
- مناقشة التحديات التي تواجه الناقلين.
- رفع كفاءة النقل البري بكلا البلدين.
- تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع.
- تطوير برامج النقل المشتركة.
- بحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل.
MENAFN24122023000089011017ID1107653616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.