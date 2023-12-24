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دعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والأردن

12/24/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة جدة على مدى يومين، مؤكدة التزامها بتسهيل الإجراءات، ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي ترأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبدالرحيم الوريكات.
أهداف للجنة
- تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.
- مناقشة التحديات التي تواجه الناقلين.
- رفع كفاءة النقل البري بكلا البلدين.
- تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع.
- تطوير برامج النقل المشتركة.
- بحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل.

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