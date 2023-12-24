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ختام هممنا قمم بالأمن العام

12/24/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ختام بطولة ((هممنا قمم)) في نسختها الأولى، بمشاركة 15 فريقًا من مختلف أفرع الأمن العام، وذلك بإشراف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، التي تهدف إلى تعزيز مهارات رجال الأمن الميدانية، وبث روح المنافسة مع القطاعات العسكرية والأمنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وكرم الفريق البسامي الفائزين من الفرق المشاركة، حيث حصل فريق القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على المركز الأول والميداليات الذهبية، وحصل على المركز الثاني والميداليات الفضية فريق شؤون التدريب، وحصل على المركز الثالث والميداليات البرونزية فريق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.
كما كرم الحاصلين على المركز الأول بالمهارات الفردية على النحو التالي: بمهارة الهجوم الرقيب عبدالله العصيمي، وبمهارة إسقاط الأطباق والدقة والتصويب في الرماية الجندي رائد العتيبي، وبمهارة اجتياز الحواجز واللياقة البدنية العريف ياسر السلمي.

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