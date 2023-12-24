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تعزيز التعاون الإحصائي بين دول الخليج

12/24/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفي المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجهزة الإحصائية الوطنية بـ((يوم الإحصاء الخليجي))، الذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام، ليعكس الاحتفال الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي للإحصاء، ودوره في عملية التنمية.
وقد اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ141 التي عُقدت في المنامة بمملكة البحرين بالرابع والعشرين من نوفمبر 2016، تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام.
عمل مشترك
شهد العمل الإحصائي الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون تطورًا مستمرًّا ومواكبًا لتطور مسيرة العمل المشترك بشكل عام، حيث بدأ العمل الإحصائي الخليجي المشترك من خلال اللجان وفرق العمل الإحصائية التي كانت تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى حين انطلاق المركز الإحصائي الخليجي في 2013، الذي يتولى منذ ذلك الحين مهام تنسيق وتعزيز التعاون بين أجهزة الإحصاء الوطنية، وتوفير الدعم الفني الإحصائي بشتى أشكاله؛ وذلك بهدف إنتاج ونشر بيانات ومعلومات إحصائية خليجية موحّدة وذات جودة عالية، وتقديم خدمات إحصائية فعّالة.
ويتم العمل الإحصائي الخليجي المشترك وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، حيث تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والمسيرات الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء من خلال توفير منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية ذات جودة عالية، تلبي الطلب الوارد من المستخدمين، المتعلق بصنع القرارات، ورسم السياسات، والتخطيط، ورصد التقدم والإنجازات، وتقييم الأداء و قياس الأثر.
أدوات داعمة
تمثل الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة ((2021-2025)) من رؤية العمل الإحصائي الخليجي المشترك 2030 توجهًا طموحًا نحو المضي قدمًا لترسيخ العمل الإحصائي الخليجي المشترك، وما تتطلبه المرحلة من مواكبة المنظومة الإحصائية للطلب المتزايد على الإحصاءات، كمًا ونوعًا، استجابةً لاحتياجات المستخدمين، وتسخيرًا للتقدم التقني والتكنولوجي في علوم البيانات، وغيرها من الأدوات الداعمة، حيث تحدد الأهداف التي تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية لتحقيقها.

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