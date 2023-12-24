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بنية تحتية لدعم الجهات الحكومية

12/24/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرزت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الدور المهم لـ((محافظ مشاريع البنية التحتية)) في دعم تخطيط وتنفيذ الجهات الحكومية مشاريعها بكفاءة وجودة عالية.
وتعمل الهيئة، وفق اختصاصاتها، على تخطيط وتطوير محافظ مشاريع البنية التحتية، بما يحقق ويعزز من المواءمة والتنسيق ما بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة والمستفيدة على المستوى الوطني. وقد أدت إسهاماتها مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية إلى إحداث تحول شامل في المشاريع الحكومية عبر تعزيز وتحسين أداء المشاريع من خلال آليات إدارة المحافظ، ومعالجة تحديات المشاريع القائمة، بما ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، والاستثمار الأمثل للسيولة المخصصة لكل مشروع، وإيجاد فرص لمشاركة القطاع الخاص. كما أسهمت في دعم الإجراءات الحكومية بشأن تسريع صرف المستحقات لشركات المقاولات، ما أدى إلى رفع نسبة إنجاز المشاريع بكفاءة من أجل الإسراع في وصول خدماتها للمواطنين والمستفيدين بشكل مستدام.
مواءمة المستهدفات
تضم كل محفظة قائمة بجميع مشاريع البنية التحتية الرأسمالية تحت التنفيذ والمخطط لها في الجهة، مصنّفة إلى مجموعات أو برامج، ومرتبة حسب الأولوية وفق تقييم الاحتياج،
ومعايير قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والمواءمات الإستراتيجية، وتشمل البيانات المالية والفنية، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، وآليات التمويل.
وبلغ عدد محافظ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية 42 محفظة خلال الفترة من 2020 حتى 2023، حيث أسهمت في حصر مشاريع الجهات الحكومية، ومواءمة المستهدفات الإستراتيجية، وترتيب أولويات تنفيذ المشاريع، وتوجيه السيولة، وتحديد الميزانيات المطلوبة وفق خطة رأسمالية واضحة المعالم على المدى المتوسط، ورفع كفاءة أداء المحافظ، ما أدى إلى وضوح حجم المشاريع المخطط لها، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وفق أفضل الممارسات.
جودة وكفاءة
شهدت الفترة نفسها إقامة أكثر من 60 ورشة عمل، وتدريب أكثر من 500 مختص في الجهات الحكومية، ودعم الجهات تخطيط أكثر من 19000 مشروعٍ قائم ومخطط له في تلك المحافظ.
ويأتي ذلك خلال حملة ((الأول تحول)) بنسختها الثانية، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف لإيضاح جميع الأدوار والمهام التي تقوم بها محافظ مشاريع البنية التحتية، تحقيقًا لأهداف الهيئة في رفع جودة وكفاءة المشاريع الحكومية، والتأكد من تحقيقها أثرًا مستدامًا يخدم ويُحقق تطلعات المواطنين في مناطق المملكة كافة، والإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

MENAFN24122023000089011017ID1107653613

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