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تفاهم مع كوريا لمكافحة الفساد

12/24/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة، النائب العام بجمهورية كوريا، لي وان سيوك، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

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