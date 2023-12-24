تفاهم مع كوريا لمكافحة الفساد
التاريخ
12/24/2023 2:25:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة، النائب العام بجمهورية كوريا، لي وان سيوك، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.
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