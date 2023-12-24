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الأردن يعلن الاتفاق مع مصر على مسار شحن جديد في ظل أزمة الملاحة في البحر الأحمر

12/24/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الأردن أمس عن الاتفاق مع مصر على مسار شحن جديد عبر موانئه والموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في ظل أزمة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقالت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني، خلال لقاء مع صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية في غرفة صناعة الأردن، إن الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به.
وتابعت التهتموني أن العمل على المسار الأردني ـ المصري كان قبل الأزمة الحالية في البحر الأحمر أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعي تماما مخاطر استمرار تعطل مضيق باب المندب على الاقتصاد الأردني، حيث إن 65% من الواردات الأردنية تمر عبر هذا المضيق.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، مبينة أن الحكومة تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.
ويمتد المسار الجديد بين الموانئ الأردنية والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، ويشمل: العقبة ـ ميناء نويبع ـ الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي: الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، لخدمة متطلبات النقل البري والبحري، وفق المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة.
وقال العبادلة، في تصريح نقلته قناة «المملكة» الإخبارية وصحيفة «الشروق» المصرية، إن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال كل المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على الأبيض المتوسط من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف أنه جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانا وأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية، متوقعا أن يشهد المسار إقبالا على استخدامه من دول الخليج.
وأشار إلى أن الخط العربي سيزيد من التنافسية الأردنية في مجال الشحن، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد الربط مع ميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.
ولفت العبادلة إلى أن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20% من رسوم الموانئ المصرية.
ومضى قائلا إن إجراءات الجانب المصري تشمل أيضا إعفاء الحاويات العابرة من ميناء نويبع إلى موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط من التسجيل على المنظومة الإلكترونية وتخفيض الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور من 500 إلى 100 دولار.
وأكد العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن إلى الولايات المتحدة الأميركية (ترانزيت) عن طريق الموانئ المصرية سيكون من 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل الكلف وأعلى نسبة أمان.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير أهمية بحث كل البدائل للشحن البحري من أوروبا وأميركا في حال استمرار تعطل مضيق باب المندب.
وقال الجغبير إن الغرفة ومنذ بدأت شركات الشحن والنقل البحري العالمية بتعليق عبور سفن الحاويات الخاصة بها بالبحر الأحمر بادرت بإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء يتضمن إجراءات مؤقتة للمساهمة في تلافي أي ضرر يلحق بالاقتصاد الأردني نتيجة هذه الأزمة.
وتضمنت الاقتراحات السماح للحاويات الواردة إلى الأردن باستخدام موانئ الخليج العربي في سلطنة عمان وغيرها كممرات ترانزيت بري للوصول إلى الأردن، وفق الجغبير.
وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية، قال الجغبير إن الغرفة اقترحت إعادة تفعيل الخط البحري (الجسر العربي/ ميناء بورسعيد) بحيث يتم شحن الحاويات التي تحمل الصادرات الأردنية بواسطة بواخر شركة الجسر العربي إلى ميناء بورسعيد المصري، ومن هناك تستكمل طريقها إلى الأسواق الأوروبية والسوق الأميركي.

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