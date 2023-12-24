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ماكرون يبدي قلقه العميق إزاء الوضع المأساوي للكاثوليك في غزة

12/24/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية مع بطريرك القدس للاتين عن «قلقه العميق» إزاء «الوضع المأساوي» للمسيحيين الكاثوليك في قطاع غزة حيث قتلت امرأة وابنتها من أبناء الرعية «بطريقة جائرة» في 16 ديسمبر برصاص جندي إسرائيلي.
وقال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون أعرب للكاردينال بيار-باتيستا بيتسابيلا في المكالمة التي جرت عشية عيد الميلاد عن «قلقه العميق إزاء الوضع المأسوي لرعية اللاتين في غزة»، حيث «يعيش مئات المدنيين من جميع الأديان (...) تحت القنابل والرصاص منذ أكثر من شهرين».
وقدم الرئيس الفرنسي لبطريرك اللاتين «تعازيه بمقتل اثنتين من أبناء الرعية بطريقة جائرة قبل أيام قليلة».
وأكد ماكرون مجددا «وفاء فرنسا بالتزاماتها، وخصوصا الدور المتميز بحماية عدد معين من الطوائف المسيحية، والذي تمارسه من خلال القنصلية الفرنسية العامة في القدس».
وشدد الرئيس الفرنسي على أن «هذه المسؤولية، الموروثة من التاريخ، سيتم تحملها بالكامل في مواجهة المخاطر المعاصرة التي تثقل كاهل هذه الطوائف».
وأرسل ماكرون بالموازاة أيضا رسالة «دعم» و«تضامن» إلى الطوائف المسيحية، عبر القنصلية الفرنسية في القدس.

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