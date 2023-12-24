Sunday, 24 December 2023 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرية الإيرانية تتسلم صواريخ كروز جديدة مداها ألف كيلومتر

12/24/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وسائل إعلام رسمية امس أن البحرية الإيرانية تسلمت صواريخ كروز يصل مداها إلى ألف كيلومتر، إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني قوله: «مدى صاروخ كروز «طلائیة» يبلغ أكثر من ألف كيلومتر وهو صاروخ ذكي يمكنه تغيير الأهداف في أثناء المهمة».
وقال إيراني إن طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة وصواريخ كروز البحرية من بين الأسلحة الجديدة التي أضيفت إلى ترسانة البحرية، مضيفا أن «كل هذه المعدات صممتها وأنتجتها الصناعات العسكرية الإيرانية».
وعلى الرغم من قول محللين عسكريين غربيين إن إيران تبالغ في بعض الأحيان في قدراتها، تشكل الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع عنصرا رئيسيا في العتاد العسكري لطهران.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.
من جهة أخرى، قالت منظمة الدفاع السلبي الإيرانية إنه تم تحديد البرمجية الخبيثة التي تسببت في انقطاع الإمدادات على نطاق واسع بمحطات الوقود في البلاد.
وقال رئيس المنظمة غلام رضا جلالي إن فرقه تمكنت من تحديد البرمجية الخبيثة الغازية لتكون APT (تهديد مستمر متقدم)، مضيفا أن الفرق «تجري فحوصات دقيقة في المختبرات»، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تسنيم) شبه الرسمية.
و«ATP» هو منفذ تهديد خفي، وعادة ما يكون مجموعة تابعة لدولة أو ترعاها دولة، حيث يحصل على وصول غير مصرح به إلى شبكة للكمبيوتر وقد يظل غير مكتشف لفترة طويلة.
وأشار جلالي إلى أن المنظمة اكتشفت بعض «نقاط الضعف» في نظام الإمداد والدفع عبر الإنترنت لشبكات توزيع الوقود وتقوم «بمتابعات أمنية».

MENAFN24122023000130011022ID1107653609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث