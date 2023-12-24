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مرتكب مجزرة براغ مهووس بالقتل وفكر في الانتحار

12/24/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت صحيفة «تليغراف» البريطانية منشورات وصفت بـ«المفزعة» لمرتكب مجزرة جامعة براغ دايفيد كوزاك، وذلك غداة تكريم التشيك لضحايا الهجوم الدامي. وذكرت «تليغراف» أن كوزاك سجل «مذكراته» على قناته في «تليغرام»، وأبدى رغبته بالقيام بعملية قتل كبيرة. وكتب قبل أيام من تنفيذه المجزرة: «أريد أن أقوم بهجوم مسلح على مدرسة وربما أقدم على الانتحار أيضا».
وأضاف: «لطالما أردت القتل، لطالما تصورت أنني سأكون شخصا مختلا بالمستقبل».

وامتدح كوزاك الشاب الروسي إلزناز غالايفيف، الذي اقتحم مدرسته السابقة وقتل 9 أشخاص في عام 2021، وقال: «عندما قام إلزناز بالهجوم، أدركت كم هو مريح أكثر أن تقوم بقتل جماعي على أن تقوم بقتل أفراد على حدة».

كما أظهر كوزاك حالة اضطراب كبير في إحدى منشوراته، عندما قال إنه يشعر بأن هناك «فراشات تحلق داخل أذنيه بشكل مستمر، ما يجعله يريد أن يقتلع أذنيه».

ووقف التشيكيون دقيقة صمت امس الاول وقرعت أجراس الكنائس في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تكريما لـ 14 شخصا هم ضحايا هجوم جامعة براغ والذي يعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
وقال وزير الداخلية فيت راكوشان إنه لم يتم التوصل إلى أي دليل يربط بين الهجوم و«الإرهاب العالمي»، مشيرا إلى أن المهاجم تصرف من تلقاء نفسه.

وأكد قائد الشرطة مارتن فوندراشيك أن المهاجم الذي لا سوابق له، كانت لديه «ترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر». وقال إن تفتيش مسرح الجريمة كان «أكبر تجربة مروعة» عاشها خلال 31 عاما من عمله.

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