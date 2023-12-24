التونسيون يقترعون بأول انتخابات محلية في تاريخ بلادهم

MENAFN - Al-Anbaa) أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم في أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد، تمهد لإجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) خلال العام 2024.وأجريت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية آلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد.وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحافي عقده امس إن عدد المرشحين في هذه الانتخابات بلغ 6177 مرشحا، بينهم 1028 مرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوزعون على 131 إناث و897 من الذكور.وينتمي العدد الأكبر للمرشحين إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما، وذلك بنسبة 69.1%، أغلبهم من الذكور (86.6%).وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين الذين دعوا للاقتراع بلغ 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، فيما بلغ عدد الدوائر الانتخابية 2155 دائرة، منها 1148 دائرة قد تشهد تنظيم دورة ثانية، لافتا إلى أن هيئة الانتخابات أحدثت 4685 مركز اقتراع و8190 مكتبا انتخابيا لتسهيل عملية الاقتراع.

ويختار الناخبون التونسيون في هذه الانتخابات أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا، علما أن كل مجلس محلي يضمن على الأقل 6 أعضاء، 5 أعضاء منهم بالاقتراع المباشر، وعضو على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المترشحين يتم اختياره بالقرعة.

وسبق أن أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات، ومنها جبهة (الخلاص الوطني) التونسية المعارضة، التي تتألف من حركة النهضة الإسلامية، وحزب قلب تونس وحزب ائتلاف الكرامة وحزب الأمل وحراك تونس الإرادة.الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والأولى أيضا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهي تعتبر محطة أساسية لتركيز مجالس جهوية وأخرى للأقاليم، وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.وبحسب المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن كل بلدة تعتبر دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها.أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.