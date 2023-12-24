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التعاون الخليجي قرار مجلس الأمن يهيئ لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع

12/24/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.
وقال البديوي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار «هو من القرارات المهمة التي ستساهم في توفير البيئة الآمنة لسكان قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار».
وطالب البديوي «كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرعة تنفيذ هذا القرار والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات».
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات، مشيدا بالجهد الديبلوماسي الفاعل للإمارات ودورها الكبير في تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن. وكانت المملكة العربية السعودية قد رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية غزة بشكل فوري. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة «واس» امس الأول انها تشيد بصدور قرار مجلس الأمن الخاص بغزة، معربة عن أملها أن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول الى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وجددت الخارجية السعودية مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولوياته ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

MENAFN24122023000130011022ID1107653606

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