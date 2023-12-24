مقاومة شرسة بشمال غزة ونتنياهو تكلفة الحرب باهظة للغاية

MENAFN - Al-Anbaa) اشتدت حدة الاشتباكات والمعارك بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في اليوم الـ 80 للحرب، مع ارتفاع حصيلة القتلى من الجانبين فضلا عن المدنيين، فيما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي للمرة الأولى بأن الحرب تكبد تل أبيب «ثمنا باهظا جدا»، فعلى الرغم من أن إسرائيل تقول إنها حققت سيطرة عملياتية شبه كاملة على شمال قطاع غزة وتستعد لتوسيع الهجوم البري ليشمل مناطق أخرى، بدا أن الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة، إذ أكد سكان جباليا ووسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل قصفت مناطق في المدينة بالضربات الجوية فضلا عن القصف المدفعي من الدبابات التي توغلت أكثر في جباليا.وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة امس إن 166 فلسطينيا قتلوا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 20424، فيما أصيب عشرات الآلاف، ويعتقد أن هناك عددا كبيرا من الجثث تحت الأنقاض.وأكد مسعفون ان 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية على منزل بمخيم البريج للاجئين وسط غزة، حيث أمر جيش الاحتلال السكان بإخلاء المكان والتوجه غربا نحو مدينة دير البلح.واضطر جودت عماد (55 عاما)، وهو أب لستة أبناء، إلى مغادرة منطقة في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة بعد أن أشارت إليها خريطة نشرها جيش الاحتلال على أنها مكان يجب إخلاؤه.وأضاف عماد لـ «رويترز» عبر الهاتف: «كنت محظوظا بالحصول على خيمة في رفح. من مالك لمبنيين إلى لاجئ في خيمة ينتظر المساعدات.

هذا ما حولتنا إليه هذه الحرب الوحشية. العالم مريض ولا إنساني لدرجة أنه لا يستطيع رؤية وحشية إسرائيل، وهو عاجز عن وقف هذه الحرب (وما تسببه) من الدمار والجوع».وفي رفح على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، قال مسعفون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل قتلت شخصين على الأقل.وفي السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع هجوم على احدى قواعده الرئيسية في خان يونس جنوب غزة. وقال إن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما قتل برصاص أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء وجوده داخل مستشفى الأمل.في هذه الأثناء يتنقل رجال الدفاع المدني من جثة إلى أخرى ويلفون بالأكفان مجموعة من قتلى الحرب المستمرة، حيث يتم ذلك على رقعة من الأرض الرملية بين مبان منهارة وأخرى محترقة وسيارات محطمة.وبينما تقاتل إسرائيل من أجل انتزاع السيطرة الكاملة على شمال القطاع، يعكس المشهد في مخيم جباليا للاجئين الخطر المميت الذي يشكله القصف الجوي والغارات الجوية المتواصلة على الفلسطينيين.وجرى تصوير تلك المشاهد في لقطات نشرها الدفاع المدني الفلسطيني تظهر أيضا عاملا يحفر بيده في محاولة لانتشال جثة محترقة على ما يبدو من تحت الأنقاض.معركة معقدة وصعبةفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده في القطاع بما رفع العدد المعلن للقتلى في صفوفه إلى 154 منذ بدء الاجتياح البري ردا على هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر.ووصف يفتاح رون تال وهو قائد سابق للقوات البرية الإسرائيلية ساحة المعركة في غزة الواقعة وسط المباني بأنها «الأكثر تعقيدا وتحصينا» في العالم، وتتطلب مشاة ودبابات ومدفعية وفرق مهندسين.وقال لراديو الجيش الإسرائيلي أمس: «أعتقد أن ما يحدث الآن هو نتاج معركة صعبة في منطقة مكدسة وفي هذا النوع من المعارك تكون هناك للأسف خسائر كبيرة».من جهتها، أفادت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس بأنها استهدفت قوة إسرائيلية من 10 جنود داخل مبنى في جحر الديك بقذيفة مضادة للتحصينات، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.وأعلنت «كتائب القسام» عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك وإيقاع قتلى في صفوفها، وسط استمرار المعارك الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة.وفي السياق، قال ناهض أبو طعيمة مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس لقناة الجزيرة الفضائية إن الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف غير قادرة على تقديم خدماتها في غزة.وأكد أنهم يحاولون علاج إصابات شديدة وحرجة بسبب استخدام الاحتلال أسلحة قد تكون محرمة دوليا.ووسط هذه الاجواء، غابت عن مدينة بيت لحم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، بسبب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.وبدل أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الآلات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد، رفعوا لافتات تدعو الى وقف الحرب على قطاع غزة.ومما كتب على اللافتات التي رفعها أعضاء فرق الكشافة: «سلام لغزة وأهلها» و«غزة في القلب» و«نريد حياة لا موت» و«يريد أطفالنا أن يلعبوا ويضحكوا».وقال البطريرك بيتسابلا للصحافيين لحظة وصوله إلى ساحة كنيسة المهد التي بدت خالية سوى من بضع عشرات من المواطنين «هذا عيد ميلاد حزين جدا».وأضاف «مثلما رأينا لا توجد أجواء للسلام لأننا في حرب رهيبة، ونعبر عن تعاطفنا مع أهالي غزة، جميع أهالي غزة. هناك أكثر من ميلوني شخص يعانون من التشريد والجوع في ظروف لا يمكن تحملها».تكلفة «باهظة للغاية»في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى ان تكلفة الحرب الدائرة في غزة «باهظة للغاية».وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته امس: «ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال».لكن استدرك بالقول: «نحن مستمرون بكل قوتنا حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا وتدمير حماس واستعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل».ورفض نتنياهو تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت أمس الأول أن بايدن أقنع نتنياهو بعدم مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن تشن هجوما على إسرائيل.وقال نتنياهو معلقا: «قراراتنا في الحرب تبنى على اعتباراتنا المتعلقة بالعمليات ولن أخوض في تفاصيل بشأن ذلك».إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة أسقطت 4 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر أمس الأول.وأضافت أن ذلك يرفع عدد هذا النوع من الهجمات على حركة الشحن التجاري إلى 15.وقالت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» إن طائرة مسيرة انطلقت من إيران ضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.جهود الهدنة تتواصلفي هذه الأثناء، قال عضو في حركة الجهاد الإسلامي لوكالة رويترز امس إن وفدا من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين.وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في غزة، وترفض حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ اسابيع.