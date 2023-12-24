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احذروا الشائعات

12/24/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن طبيعة البشر هي الاستماع والتفاعل مع كل ما يقال من أخبار وأحاديث، خصوصا في ظل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها كل من يعيش على هذه المعمورة. وبما أن العالم مفتوح، فمن الطبيعي أن الكثير من الأشخاص والحسابات التي تستخدم هذه البرامج لأغراض غير مقبولة ومشبوهة لا يتواجدون عندنا في بلدنا وفي مجتمعنا، وإنما يعيشون في دول أخرى بعيدة عنا، لأنهم يعرفون جيدا أن القانون سوف يحاسبهم ويعاقبهم ويردعهم لإذاعتهم ونشرهم أخبارا ومعلومات غير صحيحة ولا تصلح للتداول وتحمل في طياتها الكثير من الإساءات للرموز والشخصيات العامة، فهدفهم خلق الشوشرة والفتنة بين الناس ومحاولة الضغط على أصحاب القرار لتنفيذ أجندات مطلوبة منهم وما هم الا أداة للفاسدين والعابثين والحاسدين.
إن الديموقراطية والحرية ليس معناهما الفوضى والتخريب وتصديق كل ما يقال والإساءة للناس والتدخل في خصوصياتهم والتطاول على الرموز واعتبار الجرأة والحماقة بطولة. يجب أن نعرف أننا ما زلنا نعيش في أيام الحداد على المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيح نواف الأحمد، رحمه الله، وفي بداية عهد جديد تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولقد شاهدنا جميعا مرحلة انتقال الإمارة السلس ولله الحمد الذي أدهش العالم ولو كنا في بلدان أخرى لنزلت الجيوش في الشوارع وطبق الحجر والحصار على الناس وشاع الدمار والخراب في كل مكان.
إننا في نعمة يحسدنا عليها الكثيرون يجب أن نحرص عليها ونكون عونا وسندا لقيادتنا وألا نصبح مطية للمخربين والحاقدين، ومثل ما يقول المثل: «مع الخيل يا شقرا» نردد كل ما نسمعه ونتناقله بيننا بغض النظر عن مدى صحته وحقيقته.
الواجب علينا اليوم أن نكون واعين ومدركين لكل ما يدور في العالم ومن حولنا من صراعات وأحداث ونلتف حول قيادتنا للحفاظ على وطننا وشعبنا لكي تستمر مسيرة الخير والنماء، ويبقى بلدنا دائما آمنا مستقرا في رخاء وازدهار بإذن الله.
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