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تراجع الثقافة

12/24/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المتابع للحركة الأدبية في الكويت يرصد بسهولة قلة المبدعين والأدباء الكويتيين، بعكس فترات الازدهار الأدبي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ولعل هذا الأمر يعود بالصورة الأولى إلى اختلاف مفهوم الثقافة والمثقف، فالشخصيات العاملة سابقا في الأدب كانت أهلا للعمل به، فبحكم الدراسة والتواصل نجلس متشرفين مع الأساتذة الكبار قدرا وعمرا، المتواضعين كالصغار أمام العلم والمعرفة، لكن بعض متسلقي الثقافة والأدب يعتقد من أول رواية أو ديوان أنه نجيب زمانه طائي أقرانه.
أعتقد أن المشكلة تكمن في الهدف والغاية، فهدف الكثير من متسلقي الثقافة الشهرة، وغايتهم التزلف والوصول، لا همهم أدب ولا شغلت بالهم قضايا أمة، ولا تعنيهم هموم مجتمع، لأنهم ببساطة لا يمثلونه بل يمثلون عليه.
نؤكد أن المجتمع الثقافي يعاني التردي، لكن البكاء على اللبن المسكوب ولعن الظلام لن يوصلنا لشيء، فالوقوف والاعتراف بضياع البوصلة الثقافية أول العلاج. وإعادة إبراز المثقفين الحقيقيين الحاملين لهموم وقضايا الأمة، العارفين لقيمة الكلمة، المبتكرين برسم الحروف والمبدعين بتشكيل التشكيل، لتشكيل صف جديد يكمل مسيرة الثقافة الكويتية التي لو استمرت بهذا السوء ستذوب كما ذابت لؤلؤة الخليج، لعلها تعود.

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