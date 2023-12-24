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عهد جديد وتطلعات كبيرة

12/24/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد أسس الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قبل أيام لمرحلة وعهد جديدين في مسيرة الدولة، حيث وضع الخطاب النقاط على حروف كثيرة وتناول فيه صاحب السمو الأمير الكثير من الشؤون المحلية المهمة ووضع الإصبع على الجرح، وأماط اللثام عن الكثير من الغموض في التعاطي بالحياة السياسية.
وفي تقديرنا فإن أهمية الخطاب السامي كبيرة وبالغة الأهمية في المرحلة المقبلة التي ستشهد عهدا سيزخر بالخير وبإقبال كبير، عهد يضع مصلحة البلاد والعباد على رأس أولوياته. وهو الأمر الذي يجعل ثقة المواطن في أعلى المستويات ويجعلها في أيد أمينة، لتستكمل مسيرة النماء والتطور والنهوض بالبلاد لأفضل موقع على الخريطة الدولية. إن النية خالصة بإذن الله والآمال والتطلعات كبيرة في تحقيق كل الخير والنهوض بالدولة الذي يأتي ضمن مرحلة من عمر المنطقة تموج بالأحداث والتغيرات المتتالية والمتسارعة تتطلب وجود الكثير من الحكمة والروية لمعالجتها وفق أفضل السبل والوسائل المتاحة التي تضمن الوصول بالسفينة إلى بر الأمان.
كذلك يجب تعاون جميع أفراد المجتمع، متوافقين ومجتمعين تحت راية واحدة هو النهوض والتطور والعمل وفق نظرية كاملة وتنسيق بين الجميع كل من موقعه سواء كان مسؤولا أو فردا من أفراد الوطن. فكلنا في مركب واحد وأي ضرر أو خلل لا سمح الله فإنه سيحيق أثره بالجميع. ومن ناحية أخرى، نقول إن دعوة سموه لتجديد المحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في هذا البلد الصغير بمساحته، الكبير بتطلعاته نحو آفاق بعيدة، هي دعوة سامية ودعوة مهمة لإعادة بناء وتجديد هذا الوطن، كل وفق رؤيته وسعيه، وتعاون السلطات جميعها بعضها مع بعض، يضاف لذلك التشديد على اللحمة الوطنية هو أمر غاية في الأهمية بين جميع أبناء الوطن الواحد. هذا إذا ما أردنا ككويتيين أن نحفظ بلدنا ومجتمعنا مما تهب عليه من أخطار من هنا وهناك. فالتوحد تحت راية واحدة وتكاتف أبناء هذا الوطن هو ما سيحفظه بإذن الله إلى أبد الآبدين.
ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مسعاه. والله الموفق.

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