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عبدالعزيز سعود البابطينرجلٌ بـ ((أُمّة))

12/24/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحديث عن الشاعر ورجل الثقافة والسلام عبدالعزيز سعود البابطين «رحمه الله»، يشبه الحديث عن أمة بأسرها لها إنجازاتها وموروثها، لذا فإن فقده ورحيله عنا جسدا - حيث إن روحه ستبقى معنا أبد الآبدين - ليس بالهين، خصوصا أنني أعرفه منذ سنوات طويلة مضت، وكنت أتابع إنجازاته، وحماسه الذي لا يوصف في خدمة الثقافة العربية، بل إنني شاركته بالرأي في كثير من تلك المشاريع التي أعطى لها من ماله وجهده، ووقته الكثير.
وكنت في قرارة نفسي أعجب من تلك الحماسة التي يتحلى بها الراحل، حيث إنني أعرف أن مشروعا واحدا من مشاريعه الثقافية والإنسانية بحاجة إلى مؤسسات دولية لإنجازها، إلا أنه أنجزها بمفرده، وبمعاونة المخلصين في مؤسسته.
عندما وصلني خبر وفاته انتابني الحزن الشديد على أبي سعود الذي كرس حياته لخدمة الثقافة واللغة العربية، ولكن الله على كل شيء قدير.
لقد التقيت بالبابطين «رحمه الله»، صباح السبت السابق ليوم وفاته في ديوانيته التي يقابل فيها الأمناء، للحديث حول مشروع مجمع اللغة العربية في الكويت - الذي أنشد فيه التواصل مع الجميع لدعم هذا الصرح الثقافي المهم على أرض الكويت - والذي نادينا به منذ أكثر من 10 سنوات وبدأت المسيرة به من رابطة الأدباء عندما كان أمينها الروائي حمد الحمد، وخلال تلك المقابلة شاهدت حزنه «رحمه الله» الشديد، ولمست تعاطفه الشديد مع أحداث غزة، وغيرته على أهلها، وتأثره بالأحداث التي تدور فيها، وغياب العدل، وانحياز بعض الدول وسكوتها.
كما أطلعني على فكرة الملتقى الثالث لمؤسسة البابطين الثقافية عن: السلام العادل، الذي كان مقررا إقامته في جمهورية مصر العربية، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزارة الثقافة المصرية، وكان «رحمه الله» سعيدا بتلقي موافقة بعض الشخصيات الرفيعة من وزراء الثقافة من دول عديدة، ومن الأصدقاء، حول العالم، من العلماء الذين يحملون له التقدير والود بفضل ما قام به من أدوار كبيرة في خدمة الثقافة حول العالم.
إن الراحل «رحمه الله» بذل كل ما في وسعه من أجل أن يكون للثقافة العربية دورها بين الثقافات العالمية، وساهم بشكل خلاق في الانتصار لها، وإظهار وجهها الحقيقي والحضاري، الذي تحاول أن تشوهه أياد خفية، وتقلل من أهميتها، كما أن تسامحه جعله محبا للسلام والعدالة والإنسانية، وبالتالي وسع في أعماله ومهام مؤسساته لتشمل تلك الأمور التي تبسط الخير والحب في النفوس.
وأمام هذا المصاب الكبير، أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وأحبابه الصبر والسلوان، وأن يدخله فسيح جناته.

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