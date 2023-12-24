لولا أن ربطنا على قلبها

(MENAFN
- Al-Anbaa) هل تدبر أحدنا أمر قصة سيدنا موسى عليه السلام التي جاء ذكرها في القرآن الكريم 136 مرة في 34 سورة.. لقد ذكر الله فيها جميع مراحل حياته ابتداء من طفولته بل منذ ولادته، وكلنا قد قرأ قصة أم موسى التي ولدت موسى في زمن فرعون الذي كان قد علم بأن في بني إسرائيل طفلا سيكون خطرا على ملكه، فقرر على أثرها قتل كل مولود من بني إسرائيل، واحتارت أم موسى بمولودها، فجاءها الإلهام من الله عز وجل أن ارميه في اليم (النهر)، فامتثلت أم موسى لما جاءها في الإلهام، فرمته في النهر وطلبت من بنتها أخت موسى متابعة مهد موسى في النهر، إلى أن تم التقاطه وتم تسليمه لفرعون، وعندما أراد فرعون قتله تدخلت زوجته وطلبت من فرعون أن تتبناه.
وحسب ما جاء في القرآن قالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا.. وبقية القصة أن عاد موسى إلى أمه بعد أن رفض كل مرضعة إلى أن دلتهم أخته على أهل بيت يكفلونه.. هذه المرأة العظيمة أم موسى استطاعت أن تكتم سرها لتنجو بابنها.. وتعتبر أم موسى هي أساس قيام الأمة بعد سنوات الهزيمة والانحدار في زمن الفراعنة، وبهذا أصبح بناء أمة بأسرها يبدأ بامرأة واحدة بل كانت هزيمة أكبر قوة إجرامية.
هذا نموذج لدور المرأة في بناء الأمة، وكلنا يذكر قصة السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان لموقفها أثر كبير في مواصلة النبي لنشر الدين. وهناك أيضا قصة لامرأة استطاعت أن تكون الدور الأساسي في نجدة النبي عيسى عليه السلام، تقول الآية الكريمة عن قصة مريم بنت عمران أم عيسى (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين).
إن هذه القصص والآيات التي جاءت لتدعم موقف المرأة في تحملها بمساندة أنبياء الله عليهم السلام، ونحن إذ نستذكر تلك المواقف الجليلة لهؤلاء السيدات التي اهتم الخالق بذكرهما في القرآن الكريم إنما يريد أن يكذب ادعاء البعض بعدم السماح للمرأة في قيامها بدورها إلى جانب الرجل لبناء مستقبل البلاد ولو حاولنا أن نتصفح صفحات من تاريخ الكويت، فهناك عدة سيدات أشار إليهن تاريخ الكويت لما قمن به من دور في البناء وتنمية المجتمع، ومن مقدمتهن تلك المدرسات الأوائل.. ومنهن المربية الفاضلة مريم عبدالملك، وهناك سيدات عملن في السلك الديبلوماسي، وهناك سيدات دخلن مجلس الأمة وكان لهن دور في العمل النيابي، ومازالت النائبة جنان بوشهري تواصل دورها في مجلس الأمة وأصبحت لافتة للأنظار لما تقوم به من مشاركات في أعمال مجلس الأمة..
لابد أن نتخلص من نظرة البعض للمرأة على أنها ناقصة ومكانها البيت.. وها هي قصص تؤكد على دورها في بناء المجتمع.
يقول الشاعر:
وهكذا يصنع الإيمان قد ملئت
به القلوب فلم تضعف ولم تهم
وهكذا يبعث الإسلام أمته
من الحضيض إلى العلياء والقمم
والله الموفق.
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