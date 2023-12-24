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لولا أن ربطنا على قلبها

12/24/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هل تدبر أحدنا أمر قصة سيدنا موسى عليه السلام التي جاء ذكرها في القرآن الكريم 136 مرة في 34 سورة.. لقد ذكر الله فيها جميع مراحل حياته ابتداء من طفولته بل منذ ولادته، وكلنا قد قرأ قصة أم موسى التي ولدت موسى في زمن فرعون الذي كان قد علم بأن في بني إسرائيل طفلا سيكون خطرا على ملكه، فقرر على أثرها قتل كل مولود من بني إسرائيل، واحتارت أم موسى بمولودها، فجاءها الإلهام من الله عز وجل أن ارميه في اليم (النهر)، فامتثلت أم موسى لما جاءها في الإلهام، فرمته في النهر وطلبت من بنتها أخت موسى متابعة مهد موسى في النهر، إلى أن تم التقاطه وتم تسليمه لفرعون، وعندما أراد فرعون قتله تدخلت زوجته وطلبت من فرعون أن تتبناه.
وحسب ما جاء في القرآن قالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا.. وبقية القصة أن عاد موسى إلى أمه بعد أن رفض كل مرضعة إلى أن دلتهم أخته على أهل بيت يكفلونه.. هذه المرأة العظيمة أم موسى استطاعت أن تكتم سرها لتنجو بابنها.. وتعتبر أم موسى هي أساس قيام الأمة بعد سنوات الهزيمة والانحدار في زمن الفراعنة، وبهذا أصبح بناء أمة بأسرها يبدأ بامرأة واحدة بل كانت هزيمة أكبر قوة إجرامية.
هذا نموذج لدور المرأة في بناء الأمة، وكلنا يذكر قصة السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان لموقفها أثر كبير في مواصلة النبي لنشر الدين. وهناك أيضا قصة لامرأة استطاعت أن تكون الدور الأساسي في نجدة النبي عيسى عليه السلام، تقول الآية الكريمة عن قصة مريم بنت عمران أم عيسى (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين).
إن هذه القصص والآيات التي جاءت لتدعم موقف المرأة في تحملها بمساندة أنبياء الله عليهم السلام، ونحن إذ نستذكر تلك المواقف الجليلة لهؤلاء السيدات التي اهتم الخالق بذكرهما في القرآن الكريم إنما يريد أن يكذب ادعاء البعض بعدم السماح للمرأة في قيامها بدورها إلى جانب الرجل لبناء مستقبل البلاد ولو حاولنا أن نتصفح صفحات من تاريخ الكويت، فهناك عدة سيدات أشار إليهن تاريخ الكويت لما قمن به من دور في البناء وتنمية المجتمع، ومن مقدمتهن تلك المدرسات الأوائل.. ومنهن المربية الفاضلة مريم عبدالملك، وهناك سيدات عملن في السلك الديبلوماسي، وهناك سيدات دخلن مجلس الأمة وكان لهن دور في العمل النيابي، ومازالت النائبة جنان بوشهري تواصل دورها في مجلس الأمة وأصبحت لافتة للأنظار لما تقوم به من مشاركات في أعمال مجلس الأمة..
لابد أن نتخلص من نظرة البعض للمرأة على أنها ناقصة ومكانها البيت.. وها هي قصص تؤكد على دورها في بناء المجتمع.
يقول الشاعر:
وهكذا يصنع الإيمان قد ملئت
به القلوب فلم تضعف ولم تهم
وهكذا يبعث الإسلام أمته
من الحضيض إلى العلياء والقمم
والله الموفق.

MENAFN24122023000130011022ID1107653599

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