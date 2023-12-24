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واجهات دولة الخير

12/24/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أبرز واجهات ومؤسسات دولة الخير الكثيرة وأشهرها المصانع الوطنية التي تتخطى الحدود إلى الخارج، مثال ذلك مطاحن الدقيق الكويتية، ومصانع الألبان ومخابزنا الكويتية، ومطارنا الدولي والمحلي بخطوطه الكويتية، ومصانع الطابوق والأسمنت الكويتية، وفروع التعاونيات للتموين المحلية لأغذية الأسر الشهرية.
كذلك هناك الكثير من الأمثلة على الأعمال الطيبة لفاعلي الخير بالمناطق والمحافظات الكويتية مثل الثلاجات الغذائية التي تحتوي وجبات يوميه، ومياه ومناشف تعاونية وفردية خدمة لعباد الرحمن، وأيضا الخدمات الصحية الجماعية والفردية، والجمعيات التي تعنى بحالات معسري الأحكام القضائية ودراسة حالاتها المالية لتغطية احتياجاتها حسب أوضاعها المالية الشخصية والجماعية. ولاتزال أيادي دولة الخير تتابع الكثير من مثل تلك الحالات أفرادا وجماعات وتقوم بواجباتها الانسانية من دون منّ ولا أذى.
وعلى الجانب الآخر هناك سلبيات لا تعلمها الجهات الانسانية وفي الغالب تكون أسبابها المباشرة العمالة المكلفة بنقل وتوصيل هذه الأمانات إلى مواقعها، حيث إن معظمها يتم بصورة مشوهة وغير حريصة على القيام بواجباتها المرعية، كنقل خبز مخابز الدقيق وما يحدث له من تلف نتيجة الجهل بالطريقة المثلى للعناية به كما ينبغي وتنزيله بالصورة المطلوبة، وكذلك ما يحدث مع قوارير مياه الشرب بالمساجد والمناديل حيث إنه الأمر وصل في بعض المواقع إلى سرقتها وبيعها عند الاشارات الضوئية بأسعار زهيدة للسيارات المارة، وكذلك مرتجع الأغذية للتموين وبيعها بأسواق الجمعة أو خارج الدولة كالحليب والدهون وغيرهما.
كذلك تعاني بعض المناطق من سراق وجبات ثلاجات الطريق والعبث بمحتوياتها الغذائية، أما تكسير وتحطيم حقائب السفر علنا برميها أمام أصحابها من شاحنات النقل فلابد من ردعها بالقانون. كل هذه الأمور الإيجابية يجب العمل على زيادتها بما ينفع البلاد والعباد، فيما ينبغي التعامل مع السلبيات بتلافيها والعمل على تحويلها إلى ما يحقق المنفعة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين، ومشكورين.

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