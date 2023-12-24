واجهات دولة الخير

(MENAFN
- Al-Anbaa) من أبرز واجهات ومؤسسات دولة الخير الكثيرة وأشهرها المصانع الوطنية التي تتخطى الحدود إلى الخارج، مثال ذلك مطاحن الدقيق الكويتية، ومصانع الألبان ومخابزنا الكويتية، ومطارنا الدولي والمحلي بخطوطه الكويتية، ومصانع الطابوق والأسمنت الكويتية، وفروع التعاونيات للتموين المحلية لأغذية الأسر الشهرية.
كذلك هناك الكثير من الأمثلة على الأعمال الطيبة لفاعلي الخير بالمناطق والمحافظات الكويتية مثل الثلاجات الغذائية التي تحتوي وجبات يوميه، ومياه ومناشف تعاونية وفردية خدمة لعباد الرحمن، وأيضا الخدمات الصحية الجماعية والفردية، والجمعيات التي تعنى بحالات معسري الأحكام القضائية ودراسة حالاتها المالية لتغطية احتياجاتها حسب أوضاعها المالية الشخصية والجماعية. ولاتزال أيادي دولة الخير تتابع الكثير من مثل تلك الحالات أفرادا وجماعات وتقوم بواجباتها الانسانية من دون منّ ولا أذى.
وعلى الجانب الآخر هناك سلبيات لا تعلمها الجهات الانسانية وفي الغالب تكون أسبابها المباشرة العمالة المكلفة بنقل وتوصيل هذه الأمانات إلى مواقعها، حيث إن معظمها يتم بصورة مشوهة وغير حريصة على القيام بواجباتها المرعية، كنقل خبز مخابز الدقيق وما يحدث له من تلف نتيجة الجهل بالطريقة المثلى للعناية به كما ينبغي وتنزيله بالصورة المطلوبة، وكذلك ما يحدث مع قوارير مياه الشرب بالمساجد والمناديل حيث إنه الأمر وصل في بعض المواقع إلى سرقتها وبيعها عند الاشارات الضوئية بأسعار زهيدة للسيارات المارة، وكذلك مرتجع الأغذية للتموين وبيعها بأسواق الجمعة أو خارج الدولة كالحليب والدهون وغيرهما.
كذلك تعاني بعض المناطق من سراق وجبات ثلاجات الطريق والعبث بمحتوياتها الغذائية، أما تكسير وتحطيم حقائب السفر علنا برميها أمام أصحابها من شاحنات النقل فلابد من ردعها بالقانون. كل هذه الأمور الإيجابية يجب العمل على زيادتها بما ينفع البلاد والعباد، فيما ينبغي التعامل مع السلبيات بتلافيها والعمل على تحويلها إلى ما يحقق المنفعة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين، ومشكورين.
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