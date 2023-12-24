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برودة طهران وحرارة غزة

12/24/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقينا دعوة شخصية كريمة من مركز الديبلوماسية العامة في إيران لحضور «مؤتمر طهران الدولي بشأن فلسطين»، وذلك يوم السبت الماضي ٢٣/١٢/٢٠٢٣، وبصحبة الأخ النائب السابق صالح عاشور رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث (مثلما قدمه رئيس إحدى الجلسات). وقد حضره كذلك عشرات الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية من الوزراء والسفراء والبرلمانيين وأصحاب المؤسسات الإسلامية والتوعوية من مختلف قارات العالم تقدر بنحو أكثر من 60 دولة.
ومع برودة طقس طهران، والثلوج التي تعلو قمم جبالها، كانت ردهات فندق آزادي، ومركز المؤتمرات «حافظية» تلتهب بحرارة القضية الفلسطينية عبر الجلسات التالية:
1- الآثار السياسية والقانونية للحرب ضد غزة.
2- دور الإعلام والمفكرين والقادة في هذه الحرب.
3- وفي «حافظية» ألقيت كلمات الوفود تصدرتها كلمات مهمة وصريحة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد إبراهيم رئيسي ثم وزير خارجية إيران السيد حسين عبداللهيان (نقلتها وسائل الإعلام العالمية).
وفيما يتعلق بكلماتنا، فقد قال الأخ صالح عاشور «...نحن في الكويت، شعبا، وحكومة، أظهرنا تمسكنا الشديد بدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان الصهيوني الغاشم والتنديد باحتلاله الجائر للقدس والأقصى التي تمثل بين أهم مقدسات المسلمين.
كما لا يفوتني التذكير بموقف مجلس الأمة الكويتي المندد بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزة والرافض أيضا بشكل صريح لمشروع التطبيع بأي شكل من الأشكال....».
ومما ذكرته بشخصي المتواضع (قدمني رئيس الجلسة كوزير سابق) «...ان للجمهورية الإسلامية الإيرانية دورا كبيرا ومحوريا فاعلا في إبقاء فلسطين ومظلومية شعبها على صدارة الحدث العالمي... لكن ورغم بلدي الكويت الصغير في جغرافيته إلا انه يكاد ينفرد في العالم في بقاء واستمرار العديد من التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال البغيض والذي يحظر كل مظاهر التطبيع معه، أو الاستسلام له، وفي مقدمتها القانون رقم 21 لسنة 1964م بشأن القانون الموحد لمقاطعة (إسرائيل). ان مرسوم 1967 بان الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية مازال ساريا.. وان الكيان الصهيوني متمرد على القانون الدولي، يشجعه على ذلك الدعم الغربي اللامحدود!
حيث من الواضح ان إسرائيل توأم لداعش الإرهابية.
وما زالت الكويت مستمرة في تسيير الجسر الجوي الذي ناهز اكثر من 40 رحلة حتى الآن، تنقل آلاف الأطنان من المعدات وسيارات الإسعاف والمواد الإغاثية...».
شكرا للسفارة الإيرانية في الكويت التي قامت مشكورة بتوصيل الدعوة وبتسهيل إجراءات السفر.
كما نشكر السفارة الكويتية ممثلة بالسيد مشاري المزيني من كبار موظفي السفارة في طهران والذي حضر المؤتمر في قاعة حافظية، وأبدى حرصه واهتمامه بنا، كعادة السفارات الكويتية التي تهتم برعاياها المواطنين أثناء سفرهم.

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