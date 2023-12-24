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السكة.. شمال × شمال

12/24/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) .. يا فتاح يا عليم.. يا رزاق يا كريم، يبدو أننا سنصبح «متعودين.. دايماً» (بصوت عادل إمام)، على ما يحدث معنا وحولنا من كوارث «صناعية».
لم تكتف 2023 بما كابدناه معها، فأبت أن ترحل قبل أن تفرغ فينا كل ما في جعبتها من سهام حتى لم نعد نتصور أن تدخل علينا 2024 بمفاجآت مستحدثة!
وكأننا لا يكفينا اشتعال حدود مصر الأربعة حتى «يبشرنا» مجلس الوزراء الموقر بفشل الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان ووصف المفاوضات بأنها لم تسفر عن أية نتيجة نظراً «لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض».. واختتم البيان المصري بالقول: «سوف نراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها (المائي والقومي) في حالة تعرضه للضرر».
يا ساتر يا رب!.. فماذا أنتم فاعلون؟ وماذا تنتظرون؟ لا أحد يعلم سوى الله ـ اللطيف بعباده.
ولم تنتظر أديس أبابا مطولاً قبل أن ترد على البيان المصري بإعلان وزارة الخارجية الإثيوبية الالتزام بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث وأنها تتطلع لاستئناف المفاوضات، مع توجيه بعض الاتهامات إلى «بيان» القاهرة بأنه «حرّف» مواقف إثيوبيا، وأن مصر «وضعت حواجز أمام جهود التقارب، وتتبنى عقلية من الحقبة الاستعمارية».
وحتى لا تذهب «التحليلات» بعقولنا إلى آفاق بعيدة، أذكركم بأن جولات المفاوضات الثلاث السابقة قد فشلت بذات الطريقة، وكأن المفاوضين من الدول الثلاث يدورون في حلقة مفرغة متكررة!! والفارق أنه مع كل فشل للتفاوض كانت إثيوبيا تنهي مرحلة من مراحل البناء أو الملء.
فما هي «الخيارات» (أقصد الطرق المختلفة طبعا) المتاحة لتأخذ بها مصر؟ أم أن «السكة شمال في شمال.. واليمين اختفى» حسب مطلع أغنية «كايروكي» الأشهر؟
.. وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء
دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم اكشف غمة أهلنا في فلسطين وفرّج كربهم وأغث لهفتهم وتولّ أمرهم، وثبت أقدامهم، وتقبل شهداءهم.. وارحم ضعف أطفالهم وشيوخهم ونسائهم.. إنك على كل شيء قدير.


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