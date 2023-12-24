نيللي المصري.. صحفية رياضية فلسطينية توثق جرائم الاحتلال في غزة



وتوثق وتروي نيللي المصري في رسالة بعثت بها إلى لـ"الغد"، الكثير من التفاصيل الممزوجة بالمعاناة، والتي تكشف همجية قوات الاحتلال وحقدهم، والذي تجاوز كل المعايير الإنسانية.

وتعتبر المصري من الصحفيات والرياضيات الفلسطينيات المتميزات، وهي تعمل في مجال البحث العلمي الرياضي، وأيضا مصورة رياضية؛ حاصلة على جوائز عديدة في التصوير الرياضي والبحث العلمي، كما تعتبر أول فتاة صحفية رياضية في فلسطين منذ العام 2000.



وتروي المصري المعاناة منذ بدء العدوان بالقول: "بدأت الحرب في السابع من تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، حيث غياب التوقعات في أن يكون حجم هذه الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين بهذا الشكل العدواني".



وتقول: "أعيش في البيت مع والدي الكبير بالسن عمره 74 ووالدتي عمرها 64 ولدي أخت موجودة في الأردن وتعمل مع هيومن رايتس، لم تستطع العودة إلى غزة... كل يوم تزداد الغارات في كل مكان.. البيت كأنه يتحرك من مكانه ويعود.. رغم أنه بعض الأحيان يكون القصف بعيدا نوعا ما، إلا أن الغبار يملأ وجوهنا..أنا شخصيا لم أستطع النوم أخشى كل ليلة من أي سيناريو طارئ .. كنت أفكر بوالدي المسنين كيف يمكن إخلاؤهما في حال حدث قصف بجوارنا.. كنت أفضل النوم في غرفتهما لأكون بجانبها".



وتروي المصري ما يجري بالقول: "مرت أيام صعبة وفوجئنا بنزوح أختي المتزوجة مع أولادها الخمسة وزوجها إلى بيتنا، تبحث عن أمان خاصة، أن لديها أطفالا؛ بعد يومين بدأ جيش الاحتلال بإرسال رسائل عبر منشورات ورقية يلقيها من الطائرات بضرورة إخلاء مدينة غزة ومنطقة شمال غزة.. للوهلة الأولى الأمر بدا صعبا وشبه مستحيلا.. كيف لنا أن نترك أحلامنا وذكرياتنا وأشياءنا ونرحل أين سنذهب؟".



وقالت: "صبيحة اليوم التالي حزمنا بعض الأمتعة من فراش وأغطية وملابس والأوراق الرسمية، وقررنا الذهاب برفقة أختي النازحة إلى بيت أختي الأخرى في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. ونحن في الطريق المشهد كان مؤلما للغاية، نساء وأطفال يمشون على أقدامهم مسافات طويلة ويحملون حاجياتهم وأعراضهم، البعض لديه سيارة والآخرون لم تكن لديهم.. مكثنا في شقة أختي لأسبوع كامل وشقتها تقع في إحدى عمارات المدينة.. فجأة في اليوم السابع من مكوثنا عند أختي، وصل بلاغ لسكان الأبراح السكنية، بضرورة إخلاء الأبراج تمهيدا لقصف أحد الأبراج أو برجين، لم يكن أمامنا خيار، وبدأنا نجمع بعضنا البعض وسط صراخ الأطفال والضجيج وخوف السكان الذين يهرولون على الدرج .. لم أتذكر أي شيء من أشيائي، أخذت فقط حقيبة "اللاب توب"، لأني اضع فيها بعضا من النقود وكنت أفكر كيف سأقوم بإخلاء والدي وسط تدافع الناس الكبير... كانت الساعة الثامنة مساء، وكنت استعد لتجهيز كوب من "النيسكافيه" بعد وقت في مساعدة أختي في ترتيب البيت بقيت الأكواب في المطبخ وتركناها.



استطعت تأمين والدي ووالدتي .. ووقفنا مع سكان المدينة بعيدا عن الأبراج.. لحظات عصيبة، خرجت بملابس النوم(البيحامة) وحذاء البيت(الشحاطة) فلا وقت لدينا".



تذكرت فجأة معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بي كان معي كاميرتان إحداهما canoe 70D، والأخرى canoe 90D ومعدات تسجيل أخرى، أصبحت بلا عمل الآن من دون كاميراتي".



وتروي المصري لحظات عصبية عاشتها بالقول: "تجمهر سكان المدينة بجوار جامعة فلسطين التي تبعد قليلا عن منطقة الأبراج بمدينة الزهراء.. صراخ الأطفال لم ينقطع .. جلست مع بنات أختي الصغيرات على الأرض خلف سيارة أبي التي استطاع زوج أختي قيادتها إلى حيث نتواجد.. مرت ساعتان ولم يتم القصف ونحن ننتظر مصيرنا ومصير الأبراج وما هو إلا وقت وبدأت صواريخ الاحتلال تقصف الأبراج.



ليلة لا يمكن نسيانها صواريخ متتالية، الأرض تهتز الصوت مرعب للغاية الغبار والحجارة تتناثر نحونا وكلما وقع أحد الصواريخ كنت أنا وبنات أختي الصغيرات ننبطح أرضا خلف السيارة، بقينا على هذه الحالة 12 ساعة متواصلة في القصف لم نتوقع أن نخرج أحياء.. في اليوم التالي قررنا التوجه إلى بيت ابن عمي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وكانت هناك عائلة استضافته.. وصلنا بسلام علما بأنا لم نكن نملك وقودا كافيا في السيارة.



مكثنا هناك ثلاثة أيام بشقة على الطابق الخامس وأصبحنا 25 شخصا في شقة صغيرة، لم يتوفر الماء ولا الكهرباء ولا الإنترنت وكان الرجال يحاولون جلب الماء من الخارج رغم القصف والخطر، ناهيك عن طابور أمام المخبز لتوفير الخبز كنا ننتظر منذ ساعات الفجر حتى الساعة السابعة صباحا لنحصل على ربطة خبز".



وعن الاجتياح البري تقول: يوم بدء الاجتياح البري لغزة كانت ليلة رعب خاصة، وأن حدود مخيم البريج شرقا كانت منطقة ملتهبة، الصواريخ متكررة وقنابل الإنارة في السماء، كنا نحاول أن نتواجد بالقرب من باب الشقة تحسبا لأي طارئ..عشنا أياما صعبة قصفت بيوت بجوارنا .. الوصف صعب للغاية لا يتخيله عقل إنسان.. في ذات يوم بعد تناول الغداء كان عبارة عن أرز مطبوخ مع خضار كنا نستعد لصنع كوب الشاي أو القهوة ليأتي أحد سكان العمارة ويخبرنا بضرورة إخلاء العمارة خلال 25 دقيقة، بعد أن ورد اتصال من جيش الاحتلال بذلك".



وتكمل المصري ليالي الرعب بالقول: "تم حمل أبي بسبب المسافة الكبيرة بين الطابق الخامس والأرضي كنت أبحث عن احتياجات أبي من الدواء كنت افكر فقط بإحضار الدواء، ركضنا سريعا وأنا أرتدي ملابس البيت، وخرجنا إلى الشارع ابتعدنا قليلا عن العمارة وبقينا في الشارع حتى حل الظلام، لم نعرف أين نذهب في هذا الوقت المرعب... بقينا بجوار مخبز إلى أن جاء إلينا صاحب المخبز وأسدى إلينا معروفا .. وطلب منا المبيت خلال الليل في قبو المخبز حتى يطلع النهار".



وتختتم المصري حديثها بالقول: "ما زلنا حتى اللحظة في دير البلح وسط قطاع غزة، نرقب ونرصد كل ما يجري من دمار وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، حتى المنشآت الرياضية، لم تسلم من العدوان الصهيوني، وقتل عدد كبير من الرياضيين، إنه عدوان غير مسبوق".