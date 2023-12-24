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وولفرهامبتون يزيد هموم تشيلسي.. وجدل تحكيمي في قمة ليفربول وآرسنال

12/24/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سقط تشيلسي أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2 أمس، بختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ماريو ليمينا (51) ومات دوهيرتي (90+3) هدفي وولفرهامبتون، فيما أحرز كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي (90+6).
وبقي رصيد تشيلسي بهذه الخسارة، 22 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط أمام وولفرهامبتون وبورنموث.
وكان تشيلسي الطرف الأفضل في الشوط الاول، وهدد مضيفه في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى المهاجم الألباني أرماندو بروخا كرة من رحيم سترلينج في قلب منطقة الجزاء، لكنه تردد في التسديد ليبعد ليمينا الكرة من أمامه في الوقت المناسب.
ومرر سترلينج كرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء إلى المهاجم السنغالي ليكولاس جاكسون، الذي تدخل نليسون سيميدو لإبعاد الكرة من أمامه قبل التسديد في الدقيقة التاسعة.
ورمى جوميز لاعب وولفرهامبتون نفسه أمام تسديدة قائد تشيلسي كونور جالاجر في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يتحسن أداء وولفرهامبتون تدريجيا، دون تشكيل خطورة على مرمى تشيلسي.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح تشيلسي في الدقيقة 29، نفذها سترلينج فوق الحائط البشري لكنها علت مرمى وولفرهامبتون.
ورد صاحب الأرض في الدقيقة 31، عبر ركلة حرة نفذها بابلو سارابيا، ارتدت من أوجوتشووكو لاعب تشيلسي ومرت بجانب المرمى.
وأنقذ الحارس البرتغالي جوزيه سا مرمى وولفرهامبتون من هدف محقق في الدقيقة 33، عندما ضغط سترلينج على جوميز ليخطف منه الكرة وينفرد بالحارس، الذي تصدى له، رغم أن كول بالمر وجاكسون كانا في مكان أفضل لتمرير الكرة لهما.
وكاد وولفرهامبتون يفتتح التسجيل على عكس مجريات اللقاء في الدقيقة 41، عبر ركلة ركنية، وصلت رأس المدافع كريج داوسون الذي سدد بجانب المرمى.
ورفع مدافع وولفرهامبتون كرة فوق مدافعي تشيلسي، لتصل إلى الكوري الجنوبي هوانج الذي سدد فوق المرمى من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 44.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فقد ماثيوس كونيا الكرة على حافة منطقة جزاء وولفرهامبتون، لتصل إلى بالمر الذي سدد عاليا.
وبدأ وولفرهامبتون الشوط الثاني بشكل أفضل، حيث فقد مدافع تشيلسي تياجو سيلفا الكرة أمام هوانج الذي هيأها إلى جوميز، لكن تسديدة الأخير ارتدت من أوجوتشووكو لتذهب إلى جانب المرمى في الدقيقة 48.
ومن ركلة ركنية، وصلت الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى ليمينا الذي أطلق تسديدة في مكان وقوف الحارس بتروفيتش بالدقيقة 49.
لكن وولفرهامبتون تمكن أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 51، بعد ركلة ركنية نفذها سارابيا نحو القائم البعيد، ارتقى لها ليمينا وأكملها في المرمى.
وأوشك جاكسون على معادلة النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 55، عندما سرق الكرة باختراق ماكر بين كيمان وسيميدو، لكنه تلكأ في التسديد أمام المرمى ليفقد الكرة.
ودخل كريستوفر نكونكو وميخايلو مودريك إلى تشكيلة تشيلسي، وكاد الأول يترك بصمة فورية عندما تابع كرة مرتدة من الدفاع، لتتخطى الحارس قبل أن يبعدها المدافع توتي وهي في طريقها إلى المرمى في الدقيقة 63.
وبعدها بثلاث دقائق، مرر نكونكو إلى سترلينج الذي سدد الكرة قبل أن ينقض عليها المدافع داوسون ويبعدها إلى ركنية.
واقترب وولفرهامبتون من مضاعفة تقدمه في الدقيقة 76، عندما مرر آيت نوري الكرة بكعب قدمه إلى كونيا الذي سدد في الشباك الخارجية من الجانب.
وتصدى بتروفيتش لتسديدة بعيدة قوية من البديل دويل في الدقيقة 82، ورد تشيلسي بعدها بدقيقتين بتسديدة ضعيفة من نكونكو، لم يجد سا صعوبة في التصدي لها.
وحصل وولفرهامبتون على مبتغاه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عندما حاول مدافع تشيلسي البديل بينوا بادياشيل، إبعاد كرة عرضية زاحفة، لتصل إلى بديل وولفرهامبتون مات دوهيرتي الذي سددها باناقة في الشباك.
واعاد تشيلسي المباراة إلى فارق الهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عبر نكونكو الذي تابع عرضية سترلينج برأسه بعيدا عن متناول الحارس.
كاراجر ينتقد هجوم ليفربول
يعتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن هناك شيئا خاطئا في خط هجوم ليفربول، بعد أداء ضعيف له في المباراة الأخيرة امام آرسنال (1-1) أول من أمس.
وسجل النجم المصري محمد صلاح التعادل لفريقه ليفربول أمام آرسنال، لكن المهاجمين الآخرين فشلوا في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي.
وفشل لويس دياز في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما عجز داروين نونيز عن هز الشباك في 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.
وقال كاراجر في تصريحات للمدونة الصوتية الخاصة بنجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل: "بالنظر إلى الثلاثي الهجومي في ليفربول، هناك شيء غير صحيح".
وأضاف: "كودي جاكبو موجود منذ ما يقرب من 12 شهرا، وقدم لمحات جيدة لكن ليس بالقدر الكافي. ويبدو دياز ظلا لنفسه بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبته الموسم الماضي".
وأضاف: "أشعر حقا أن دياز يحتاج إلى تقديم أداء جيد في النصف الثاني من الموسم، وإلا فإن ليفربول سيدخل السوق في الصيف للبحث عن جناح أيسر، يبدو وكأنهم لم يعوضوا رحيل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".
وتابع: "أعلم أن داروين نونيز شارك من مقاعد البدلاء ويمر كان في حالة سيئة من حيث الأهداف، لكن يجب أن يكون اسمه الأول في كل تشكيلة، حتى في الفوز بمنتصف الأسبوع على وست هام، فإنه يصنع هدفا ويثير الذعر، وهناك شعور بأنه حتى لو لم تسير الأمور على ما يرام، فيمكنه تجاوز شخص ما أو تسديد الكرة".
وايت يثني على دفاع آرسنال
في السياق ذاته، أثنى بن وايت لاعب آرسنال، على شريكيه في خط دفاع الفريق الإنجليزي، ويليام صليبا وجابرييل ماجالهاييس.
وساهم خط دفاع آرسنال، في قيادة الفريق اللندني لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال وايت بشأن ثنائي دفاع آرسنال "إنهما مذهلان سويا ويتمتعان بالقوة والصلابة، كما يجعلان الأمور أكثر سهولة على جميع من حولهما، لا يرتكبان الكثير من الأخطاء ومستواهما ثابت في كل مباراة".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن وايت قوله: "لا أحد يسيطر عليهما من حيث السرعة أو القوة، ومن الصعب على المهاجمين أن يواجهوا ويجدوا أي شيء إيجابي للخروج من المباراة".
وأشار: "أعتقد أنك عندما تأتي إلى هنا تكون الأمور صعبة للغاية، وأن تخرج بنقطة هو أمر إيجابي"، في إشارة إلى تعادل آرسنال مع مضيفه ليفربول.
وختم وايت حديثه بالقول "هذا ما حققناه الآن، نحن فريق يتحلى بالإيجابية، أردنا القدوم إلى هنا والفوز، وقد بدا هذا واضحا من خلال الأداء الذي قدمناه".
من جهته، صليبا، مدافع آرسنال، أن ليفربول استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الفريقين أول من أمس السبت.
وطالب لاعبو ليفربول بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد، نجم آرسنال.
لكن حكم المباراة سمح باستمرار اللعب، وكذلك لم يحصل على تنبيه من حكام تقنية الفيديو.
وسئل صليبا، إذا كان يعتقد أنها ركلة جزاء، وأجاب في تصريحات أبرزتها شبكة "جول": "نعم بالطبع.. كانت ركلة جزاء، لكنني لست الحكم وعلينا أن نقبل القرار".
ويحتل آرسنال صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ 39 نقطة.
كلوب يؤكد إصابة لاعب ليفربول
إلى ذلك، أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب، خبرا حزينا لجماهير الريدز، بعد التعادل مع آرسنال.
وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرض كوستاس تسيميكاس لكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة".
وأضاف: "أحب أن أوجه الشكر للجماهير في آنفيلد، بعد أن انتقدتهم الأسبوع الماضي، لقد كان تشجيعهم استثنائيا".
وأكد: "آرسنال دخل المباراة بقوة كبيرة، بعد أن حصل على ركلة ركنية وخطأ في أول 4 دقائق، ونجح في استغلال ذلك وتقدم بهدف، بعدما أدركنا التعادل، سيطرنا على المباراة.. في الشوط الثاني كان يجب أن نسجل، لقد خلقنا عدة فرص، وضغطنا بشكل قوي".
وأكمل: "آرسنال فريق استثنائي حقا، لكن بعد التعادل، شعرنا أنهم كانوا مهتزين، وكان يجب علينا استغلال ذلك".
وسخر كلوب من عدم احتساب ركلة جزاء للريدز في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد نجم آرسنال.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد شاهدت لمسة اليد على أوديجارد.. أنا متأكد من أن شخصا ما سيأتي ليشرح لي لماذا لم تحتسب هذه اللعبة".
وأضاف المدرب الألماني: "لا أقول إن الحكم كريس كافانا يمكنه رؤية ذلك، لأنني لا أعرف أين كان في تلك اللحظة".
وألقى كلوب باللوم على تقنية الفيديو، بقوله "كيف يمكن لرجل يجلس في مكتب، أن يرى هذه اللعبة ولا يتوصل إلى نتيجة أنه ربما هناك لمسة يد، وهل يستحق الحكم أن يلقي نظرة أخرى عليها أم لا؟".
وقلل كلوب من المخاوف بشأن أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد انضمام تسيميكاس إلى أندي روبرتسون في قائمة المصابين.
وتعرض اللاعب اليوناني الدولي لكسر في الترقوة خلال مباراة آرسنال، بعد التحام من بوكايو ساكا، ما أدى إلى اصطدام تسيميكاس بمديره الفني كلوب خارج حدود الملعب.
ويغيب روبرتسون منذ تشرين الأول (أكتوبر) بسبب خلع في الكتف تطلب عملية جراحية، ولكنه يبقى على بعد أسابيع قليلة من العودة، لينتقل بذلك قلب الدفاع جو جوميز لشغل الجبهة اليسرى، بعد أن كان خيارا بديلا في الجهة اليمنى لإراحة زميله ترينت ألكسندر أرنولد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب الشاب لوك تشامبرز (18 عاما) شارك في مباريات الدوري الأوروبي وكأس الرابطة هذا الموسم، وليس من المرجح أن يشغل الجبهة اليسرى في مباراة بيرنلي بجولة البوكسينج داي، أو عندما يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل، أو عند مواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكنه سيكون خيارا للدعم عند الضرورة.
قال كلوب "لا أعرف هل يستطيع أن يلعب جو جوميز جميع المباريات، لننتظر ما سيحدث".
وأضاف المدرب الألماني "سيعود روبرتسون في الشهر المقبل بينما سيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم أفكر في الأمر بعد لكننا نواجه صعوبة كبيرة".
وتابع "الإصابات واردة في بعض الأحيان لذا يجب أن نتقبلها، ولكن الكسر في الترقوة إصابة مقلقة لأنها تستغرق وقتا طويلا للتعافي منها".
وأشار المدير الفني لليفربول "لقد تعرض روبرتسون لإصابة مختلفة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للتعافي، نحتاج إلى الحظ في هذه اللحظات، والآن علينا التأكد من جاهزية جو جوميز للمباراة المقبلة".
ويعاني ليفربول مع قائمة طويلة من المصابين تضم روبرتسون، وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر وستيفان بايسيتيتش.
ورغم توقف الدوري الإنجليزي في كانون الثاني (يناير)، تنتظر ليفربول 7 مباريات على الأقل في الشهر المقبل ربما تزيد إلى ثماني مباريات إذا تأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف مباراتين ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة.
أرتيتا راض عن التعادل
أما مدرب آرسنال ميكيل، فأكد سعوره بالرضا بعد تعادل فريقه مع ليفربول، وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت مباراة لا تصدق، فهي واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها منذ 20 عاما في البريميرليج".
وأضاف "في بعض اللحظات، كنا قريبين من الفوز، وفي آخر 20 دقيقة أردنا ذلك بقوة، لكن التعادل نتيجة عادلة، كنا مصممين على الهجوم وإلحاق الضرر بالخصم، لكن ليفربول يسبب الفوضى ويلعب للأمام دائما، وهو الأفضل في العالم بشأن القيام بذلك".
وعن هدف آرسنال المبكر، علق "كان الصوت صاخبا منذ البداية، لقد بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، وأحب أن يتمكن لاعبونا من التعامل مع الأمر".
وأتم "أنا سعيد لتصدر جدول البريميرليج، وغدا نتناول عشاء جميلا مع عائلاتنا، ثم نعود إلى العمل".
فان دايك مهدد
وأفاد تقرير صحفي، بأن الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، قد يتعرض لعقوبة الإيقاف.
ونقلت صحيفة "ميرور" مقطع فيديو، يظهر فان دايك وهو يسخر من الحكم كريستوفر كافانا، لعدم احتساب خطأ لصالح ليفربول في الشوط الثاني.
وبدا على فان دايك، من خلال مقطع الفيديو، أنه يتهم الحكم بالسكر، حيث أشار له بزجاجة كحول.
ومن حسن حظ قائد ليفربول، أن حكم الساحة لم يشاهد إيماءاته، لكن من المحتمل في حال وصول مقطع الفيديو للاتحاد الإنجليزي، توقيع عقوبة على اللاعب.
وبعد المباراة، قال فان دايك، إن فريقه سيواصل الضغط على آرسنال في صدارة ترتيب البريميرليج، وأوضح في تصريحات لـ"بي بي سي": "كانت مواجهة جيدة جدا. كانت لنا لحظاتنا، وهم أيضا فريق جيد.. كانت مباراة مكثفة لكلا الجانبين".
وأضاف: "حصلنا على نقطة واحدة فقط، لكن الآن ليس هناك الكثير من الوقت للتفكير في الأمر كثيرا".
وعما إذا كان آرسنال هو أفضل فريق واجهه الريدز هذا الموسم، حتى الآن، قال: "مانشستر سيتي فريق جيد جدا أيضا.. لكن آرسنال في قمة الترتيب، ونأمل أن نكون هناك كذلك.. وسنواصل الضغط عليهم".
وعن استعدادات الفريق خلال عيد الميلاد، قال: "لقد فقدنا لاعبا اليوم أيضا (كوستاس تسيميكاس)، إنه وضع حساس.. يوم الثلاثاء سنلعب مباراتنا الثالثة في 9 أيام.. هذا الأمر يؤثر سلبا.. يؤثر كثيرا عقليا وجسديا".
نيكيتاه باق مع آرسنال
ذكرت تقارير صحفية أمس، أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، اتخذ قراره بشأن مستقبل مهاجمه إيدي نكيتياه.
ولا يحظى نكيتياه بثقة أرتيتا للعب أساسيا، حيث يفضل المدرب الإسباني عليه، النجم البرازيلي جابرييل جيسوس، لأداء دور المهاجم الصريح.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن أرتيتا عازم على عدم التفريط بنكيتياه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويتصدر نكيتياه ترتيب هدافي آرسناب بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف، واستغل في وقت سابق تعرض جيسوس للإصابة، كي يحظى بمكان في التشكيل الأساسي.
ويتصدر آرسنال حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة امام مطارده ليفربول، ويأمل أرتيتا أن تتمتع قائمة الفريق بالعمق اللازم لمواصلة المنافسة، ولهذا السبب بأنه لا يريد الاستغناء عن نكيتياه.
وأبدى ناديا برينتفورد وكريستال بالاس، رغبتهما في ضم نكيتياه، في وقت يريد فيه المهاجم الإنجليزي، اللعهب بانتظام، لتعزيز فرصه في الانضمام إلى منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا 2024. -(وكالات)

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