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غيابات متوقعة عن منتخب النشامى أمام لبنان

12/24/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينتظر أن تشهد مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية، أمام نظيره اللبناني يوم الخميس المقبل، حضورا لعدد كبير من المحترفين في الخارج، في ظل انتهاء مهمتهم مع أنديتهم، قبل حلول موعد أيام الاتحاد الدولي.
وشهد اليومان الماضيان، توافد عدد من المحترفين في الخارج، للالتحاق بتدريبات منتخب النشامى، قبل السفر غدا إلى لبنان، حيث توافد إلى عمان المحترفون محمد أبو زريق "شرارة" المحترف في الأهلي الليبي، ونور الروابدة وفادي عوض المحترفان في ماليزيا، والمحترفون في قطر يزن نعيمات وعلي علوان وإبراهيم سعادة، والمحترف في لبنان محمد أبو حشيش، بانتظار التحاق موسى التعمري المحترف في مونبلييه الفرنسي.
ووفق المعلومات، فإن المحترفين يزيد أبو ليلى حارس مرمى الجبلين السعودي، ويزن عرب مدافع فريق الشرطة العراقي، ربما يتأخران عن الالتحاق بصفوف المنتخب قبل مباراة لبنان، ما يعني ترجيح غيابهما عن المباراة، بسبب ارتباطهما بمباريات مع فريقيهما، حيث ينتظر أن يلعب فريق الجبلين مباراة بالدوري السعودي (درجة أولى) غدا، فيما يلعب الشرطة يوم الجمعة المقبل، بانتظار استمرار محاولات المنتخب أملا في التحاقهما بمباراة لبنان رغم صعوبة ذلك.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على ملاعب ستاد عمان والكرامة والبتراء بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، استعدادا للمباريات الودية أمام لبنان وقطر واليابان، قبل المشاركة في كأس آسيا الذي تنطلق مبارياته في قطر اعتبارا من 12 الشهر المقبل.
ويتوقع أن يتحدث عموتة لوسائل الإعلام عقب عودة المنتخب من لبنان، للحديث عن القائمة النهائية وبعض التفاصيل.
وتضم قائمة النشامى الأولية 30 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ويغادر وفد المنتخب غدا إلى لبنان، لمواجهة أصحاب الأرض يوم الخميس، قبل أن يعود بعد ذلك إلى العاصمة عمان لمواصلة التدريبات اليومية. وينتظر أن يعلن النشامى مطلع الشهر المقبل، قائمته النهائية للبطولة القارية، التي تضم 26 لاعباً، قبل أن يغادر إلى الدوحة للقاء نظيره القطري وديا في 5 كانون الثاني (يناير) المقبل، ثم مواجهة اليابان في 9 من الشهر ذاته.

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