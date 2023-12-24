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النشامى أمام لبنان.. تاريخ حافل بالمواجهات الودية

12/24/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لبدء رحلته التحضيرية النهائية لبطولة كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، من خلال مواجهة ودية تجمعه ونظيره اللبناني مساء الخميس المقبل على ملعب طرابلس البلدي.
والتقى المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني في 31 مباراة، تمكن من الفوز في 10 مناسبات، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 8 مباريات.
ويهدف المنتخب إلى تسجيل فوز معنوي على منافسه اللبناني، أملا بتعزيز الحالة المعنوية في صفوفه قبيل النهائيات القارية، وتحقيق أول فوز في عهد المدرب المغربي حسين عموتة، والذي قاد المنتخب في 6 مباريات، خسر في 4 منها وتعادل في مناسبتين. ولم يلتق "النشامى" مع نظيره منتخب "الأرز" سوى في 3 مباريات رسمية، وجميعها في تصفيات كأس آسيا، حيث فاز المنتخب الوطني في مباراتين وخسر في واحدة، مسجلا 3 أهداف ومستقبلا هدفين.
ويشارك المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حل في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبيات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا، علما بأنه سيلتقي المنتخبان القطري والياباني وديا في الدوحة مطلع الشهر المقبل تحضيرا للنهائيات.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد المنتخب اللبناني في المركز 107 عالميا و20 آسيويا.
حقائق ومعلومات
- 8 لاعبين يتواجدون في قائمة المنتخب الأولية الحالية، حضروا في المباراة الأخيرة أمام لبنان قبل عامين، سواء أساسيين أو بدلاء، وهم: يزن العرب، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، يزن النعيمات، أنس بني ياسين، إبراهيم سعادة، حمزة الدردور وموسى التعمري.
- 17 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياتهم أمام المنتخب اللبناني، حيث كان المدرب الراحل محمد عوض الأكثر بواقع 6 مباريات، و5 مباريات للمدرب المصري محمود الجوهري، مقابل 4 مباريات للمدرب شحادة موسى، ومباراتين لكل من: الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي وعبد الله أبو زمع، ومباراة واحدة لكل من: سعيد عوض، العراقي ضياء حبيب، الألماني جوزيف شتيغر، اليوغسلافي سلوبودان أوغسانانوفيتش، اليوغسلافي فوكاسين فيسنجيفاك، الروسي ألكسندر ماكسيمينكوف، البرتغالي نيلو فينجادا، العراقي عدنان حمد، المصري حسام حسن، أحمد عبد القادر، جمال أبو عابد وأخيرا البلجيكي فيتال بوركلمانز.
- استضافت 9 دول مباريات المنتخب الوطني ونظيره اللبناني، حيث أقيمت 12 مباراة في الأردن، و10 مباريات في لبنان، ومباراتين في الكويت ومثلهما في سورية، ومباراة واحدة في كل من: مصر، العراق، قبرص، قطر والإمارات.
- خاض المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني 16 مباراة ودية، و4 مباريات في دورة الألعاب العربية، ومثلهم في بطولة غرب آسيا، مقابل 3 مباريات في مسابقة كأس العرب، وواحدة في تصفيات البطولة نفسها، و3 مباريات في تصفيات كأس آسيا.
- 21 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب اللبناني، وهم: بدران الشقران ومحمود شلباية لكل منهم 4 أهداف، وهدفين لكل من: حمزة الدردور، وحسونة الشيخ وينال حكمت، وهدف وحيد لكل من: شحادة موسى، كريكور الأرميني، مصطفى العدوان، خالد العقوري، منير أبو هنطش، بسام الخطيب، علي جمعة، حاتم عقل، عوض راغب، خالد سعد، عدي الصيفي، عوض راغب، عامر ذيب، رأفت علي، بهاء فيصل وموسى التعمري.
- سجل المنتخب الوطني في شباك المنتخب اللبناني 30 هدفا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفا، جاء 12 هدفا في الشوط الأول، و18 هدفا في الشوط الثاني.
قائمة مباريات المنتخب الوطني أمام المنتخب اللبناني
3-8-1953: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني في أول مباراة جمعت بينهما في مصر، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الأولى، بأربعة أهداف مقابل هدف عبر كل من: ينال حكمت (80،22)، وشحادة موسى 50، وكريكور الأرميني 70.
22-10-1957: خسر المنتخب الوطني بستة أهداف دون رد من نظيره اللبناني، في المباراة التي أقيمت بينهما في لبنان، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الثانية.
6-4-1963: تعثر المنتخب الوطني بالخسارة بنتيجة ثقيلة وصلت لخمسة أهداف نظيفة من نظيره اللبناني، في المباراة التي جرت في لبنان، لحساب بطولة كأس العرب بنسختها الأولى.
13-11-1964: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بالكويت، ضمن منافسات النسخة الثانية من كأس العرب.
5-4-1966: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدفين لهدف، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد مصطفى العدوان عند الدقيقة 22، لحساب منافسات بطولة كأس العرب بنسختها الثالثة، والتي أقيمت في العراق.
24-12-1971: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بالكويت، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
30-9-1974: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مباراة ودية جمعتهما في سورية.
3-7-1988: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف نظيف، حمل توقيع خالد العقوري عند الدقيقة الثانية، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
26-3-1993: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدف وحيد، في مباراة ودية أقيمت في لبنان.
2-2-1997: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدف نظيف، في مباراة ودية أقيمت في لبنان.
7-2-1997: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
13-7-1997: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدف لمثله، أحرزه منير أبو هنطش عند الدقيقة 48، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الثامنة، والتي أقيمت في لبنان.
23-7-1998: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، سجلهما كل: من بدران الشقران عند الدقيقة الثالثة، وبسام الخطيب عند الدقيقة 90، ضمن تصفيات بطولة كأس العرب، وأقيمت المباراة في لبنان.
23-8-1999: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز الهدف الوحيد بدران الشقران عند الدقيقة 90، لحساب النسخة التاسعة لدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الأردن.
23-2-2000: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام المنتخب اللبناني، في مباراة ودية أقيمت في لبنان، وأحرز الهدف الوحيد محمود شلباية عند الدقيقة 60.
8-3-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدف لهدف، سجله علي جمعة عند الدقيقة 89، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
13-5-2000: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام المنتخب اللبناني، في مباراة ودية أقيمت في قبرص، وأحرز الهدف حسونة الشيخ عند الدقيقة 44.
27-5-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الأولى، والتي أقيمت في الأردن.
1-9-2002: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف نظيف، حمل توقيع محمود شلباية عند الدقيقة الرابعة، لحساب مسابقة غرب آسيا بنسختها الثانية، والتي أقيمت في سورية.
17-10-2003: فاز المنتخب الوطني بهدف دون مقابل على نظيره اللبناني، سجله حاتم عقل عند الدقيقة 85، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، في مواجهة أقيمت بالأردن.
12-11-2003: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، سجلهما كل: من حسونة الشيخ عند الدقيقة 37، وبدران الشقران عند الدقيقة 65، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، في مواجهة أقيمت بلبنان.
31-8-2004: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدفين لمثلهما، جاءا عبر محمود شلباية عند الدقيقة 9، وبدران الشقران عند الدقيقة 34، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
20-6-2007: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على المنتخب اللبناني، سجلها كل من: عوض راغب عند الدقيقة 28، وخالد سعد عند الدقيقة 52، وعدي الصيفي عند الدقيقة 58، لحساب مسابقة غرب آسيا بنسختها الرابعة والتي أقيمت في الأردن.
28-1-2008: فاز المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره اللبناني، سجلها كل من: عوض راغب د.29، محمود شلباية د.78، عامر ذيب د.80، رأفت علي د.87، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
18-5-2012: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدفين لهدف، سجلهما حمزة الدردور (77،7)، في مباراة ودية أقيمت في لبنان.
26-12-2013: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بقطر، ضمن بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.
30-5-2015: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مبارة ودية أقيمت بالأردن.
31-8-2016: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدف لمثله، سجله بهاء فيصل عند الدقيقة 90، في مباراة ودية أقيمت بلبنان.
15-11-2016: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
6-9-2018: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني بهدف وحيد، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
24-3-2021: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف نظيف، سجله موسى التعمري عند الدقيقة 50، في مباراة ودية أقيمت بالإمارات.

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