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أرقام أردنية جديدة في قوى بورصة الدولية

12/24/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو سجل الفريق الأردني المكون من لاعبي ولاعبات يرموك البقعة وشفا بدران، أرقاما أردنية جديدة ونتائج مميزة في منافسات بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى، المعروفة ببطولة تحطيم الأرقام والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والتي حظيت بمشاركة لبنان وفرق تركية إلى جانب الفريق الأردني، وحفلت بالندية والتنافس والحضور الجماهيري اللافت، لمسابقتها التي اختتمت في ساعة متاخرة من يوم أمس.
وقال مدرب الفريق الأردني أحمد المصري: "إن منافسات البطولة لمختلف المسابقات حفلت بالتنافس المحتدم، سواء بالأدوار التمهيدية والنهائيات، واجتهد الفريق الأردني بمدربيه ولاعبيه، لترك بصمة أردنية مميزة على الأرض التركية، مؤكدا أن اللعبة قادرة على إنتاج المواهب، ومقارعة الدول المتقدمة باللعبة، وتحقيق النتائج التي تؤكد الحضور الأردني، وإن كانت المشاركة على نفقة ذوي اللاعبين واللاعبات الخاصة".
وتابع عبر هاتف "الغد": "نجحت البطلة مكة الدجاني في تحطيم الرقم الأردني لمسابقة 60م للناشئات، عندما سجلت في التصفيات التمهيدية بزمن 8.12ث، متجاوزة الرقم السابق للبطلة عليا بشناق وقدره 8.27ث، ووقفت في النهائيات التي أقيمت في ساعة متأخرة، وحطمته في النهائيات عندما سجلت زمن 8.10 ث، وتمكن حمزة الأسد من نسخ رقمه في تصفيات ونهائيات 60م عندما سجل 7.13 ث وحل بالمركز اللاعب، لكنه سجل رقما أردنيا جديدا في تصفيات مسابقة 200م، على صعيد الرجال والشباب والناشئين عندما سجل زمنا وقدره 23.25 ث، وتأهل إلى النهائيات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية".
وزاد المصري: "نجح حمزة القاضي الوقوف في المركز الثاني في مسابقة 60م/ حواجز، وصبغه برقم أردني جديد عندما سجل 8.51 ث، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم اللاعب زيد العواملة وقدره 8.64 ث، وحلت اللاعبة نانسي زعل بالمركز الخامس في مسابقة 60م/حواجز، عندما سجلت 9.69 ث، وحطمت رقمها السابق وقدره 10.16 ث).
وأضاف: "حفلت المشاركة الأردنية بالعديد من الأرقام الأردنية الجديدة، حين سجلت ليا الدجاني 27.23 ث في مسابقة 200م، وتجاوزت رقمها السابق وقدره 27.56 ث، وسجل يحيى التكروري رقما جديدا في مسابقة دفع الكرة الحديدية عندما سجل 8.23م، وراشد عرب في مسابقة الوثب العالي بمسافة 1.65م، وسيما خورما في مسابقة الوثب الثلاثي بـ 9.28م، وسجلت في البطولة أرقام أردنية شخصية جديدة، عندما سجلت نانسي زعل 1.04.13 د في مسابقة 400م، وسجل عمر داوود 23.96 ث في مسابقة 200م، وإيمان حباق 1.10.14 د".

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