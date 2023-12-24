الوحدات يخاطب بشأن لاعبيه في الأولمبي.. إصرار عموتة يربك مشهد الدوري

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يخاطب الاتحاد بشأن لاعبيه في "الأولمبي"

خاطب نادي الوحدات، اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب استعادة لاعبيه الستة من المنتخب الأولمبي تحت سن 23، بسبب تحضيرات الوحدات للمشاركة في بطولة دبي المقررة الشهر المقبل.

ويتضمن كتاب الوحدات، التحاق اللاعبين الستة بتدريبات الفريق، اعتبارا من يوم 5 من الشهر المقبل، استعدادا لمرافقة النادي إلى بطولة دبي الودية.

ويتوقع أن يتسبب هذا الطلب، في إرباك ترتيبات المنتخب الأولمبي الذي يكون في تلك الفترة متجمعا في معسكر تدريبي، قد يتخلله بعض المباريات الدولية الودية، في إطار التحضير للنهائيات الآسيوية التي تقام خلال نيسان (إبريل) المقبل.

ويترقب الوحدات والمنتخب الأولمبي، قرار اتحاد الكرة بهذا الشأن.

بهاء يستعد لـ"فيديو" يكشف فيه قراره النهائي

يستعد قائد فريق النادي الفيصلي لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، لتسجيل فيديو يتحدث فيه عن مسيرته الكروية مع المنتخبات الوطنية والنادي الفيصلي، ومشواره الاحترافي الخارجي، قبل أن يعلن قراره النهائي بشأن الاستمرار في كرة القدم.

وكان عبدالرحمن خضع لعملية زراعة بطارية، لتنظيم ضربات القلب، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، ودفعته للتفكير في الابتعاد عن كرة القدم كلاعب.

ورغم أن بهاء عبدالرحمن يتجه بنسبة 80 % لإعلان قرار اعتزال كرة القدم، إلا أنه يفضل حاليا عدم حسم الموضوع، لحين حلول موعد خروجه بفيديو عن طريق النادي الفيصلي، يكشف فيه حيثيات ما تعرض له، ومن ثم تحديد طبيعة الخطوة التالية.

وشهدت الفترة الماضية، جلسة بين بهاء والنادي الفيصلي، لمناقشة الموضوع، حيث أكد الفيصلي احترامه لتاريخ اللاعب وإنجازاته، معتبرا أن قرار اعتزال اللاعب، في حال تم اتخاذه، سيكون لأسباب طبية، وليس استبعادا من الفريق، خاصة وأن الجهاز الفني لا يرغب في الاستغناء عن بهاء، إلا في حال اضطر لذلك بناء على نصيحة طبية.

وسبق وأن أكد بهاء ثقته بالنادي الفيصلي وجماهيره، معربا عن أمله في حال قرر الاعتزال، أن يتم تكريمه بشكل يليق بما قدم وحقق من إنجازات، سواء من خلال مباراة اعتزال متميزة، أو من خلال مواصلة العمل في الحقل الرياضي.

اتحاد الكرة يجري اختبارات فنية للاعبات

خاطب اتحاد كرة القدم، أندية الراية والبترا وعجلون، لارسال اللاعبات الموهوبات، للخضوع لاختبارات فنية لاختيار الموهوبات للمنتخب الوطني النسوي مواليد 2009، 2010، 2011.

وحدد الاتحاد الفترة من الساعة الرابعة وحتى السادسة من مساء يوم السبت 7 من الشهر المقبل، لإجراء الاختبارات في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

إصرار عموتة يربك مشهد الدوري

تسبب إصرار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، على تجميع المنتخب مبكرا، في إرباك مشهد الدوري، وظهور الخلافات بين الأندية، لا سيما الخلاف بين الوحدات والحسين بشأن مسألة تأجيل فتح باب القيد.

وشهدت الأيام الأخيرة، مناوشات علنية وسرية بين الوحدات والحسين إربد، بسبب مباراتهما المؤجلة في الدوري لما بعد مشاركة المنتخب في كأس آسيا؛ حيث يطالب الحسين بتأجيل فترة القيد من مبدأ العدالة، لحين إجراء المباراة، هو ما يرفضه الوحدات الذي يرى أنه من الضروري عدم إجراء تغييرات على مواعيد القيد.

ورغم أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، نسبت بإجراء المباريات المؤجلة الأسبوع الحالي، وقبل تجمع المنتخب، إلا أن عموتة رفض هذا التنسيب وأصر على ترحيل المباريات المؤجلة لما بعد كأس آسيا، وهو ما استجاب له الاتحاد، الأمر الذي أربك المشهد، وتسبب في ظهور الخلافات.

العدالة السعودي يحتفي باللحام

أقام نادي العدالة السعودية، حفلا لتكريم المدير الفني لفرق الفئات والمخطط في النادي بلال اللحام، بمناسبة عودته سالما من العملية الجراحية "ديسك" التي خضع لها في الأردن، كما جاء هذا الحفل، تقديرا للمسات التي صنعها المدرب خلال عمله في النادي.

المدرب الأردني اللحام، وفور التحاقه بالنادي قادما من عمان، حظي باستقبال دافئ، قبل أن يحظى بحفل تكريمي وتقديري، ما كان له أطيب الأثر في نفس اللحام الملقب برجل المهمات الصعبة، لما يتمتع به من حنكة تدريبية متميزة.

وكان العدالة أكد تمسكه باستمرار اللحام في عمله.

شلباية يوقع على كشوفات شباب الأردن

وقع اللاعب شاهر شلباية، على كشوفات فريق نادي شباب الأردن، للعب في صفوف فريقه لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

وينتظر أن يلتحق شلباية بتدريبات شباب الأردن، فور استئناف التدريبات يوم الثاني من الشهر المقبل.

وسبق لشاهر شلباية أن مثل المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والأولمبي، كما سبق له اللعب في فرق الوحدات والحسين إربد والسلط والهاشمية، كما خاض تجربة احتراف خارجية في صفوف فريق هلال القدس الفلسطيني.

أندية "الأولى" تتقاطر إلى الاتحاد للمطالبة بالمستحقات

اتفقت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، على التوجه إلى اتحاد الكرة، أمس، من أجل لقاء المسؤولين، والمطالبة بالدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والبالغة 5 آلاف دينار.

وأجرى رؤساء الأندية مشاورات فيما بينهم عبر مجموعتهم على "واتساب"، قبل أن يحددوا أمس موعدا للتوجه إلى مقر اتحاد الكرة، للضغط على الاتحاد والمطالبة بما تبقى من مستحقات، خاصة وأن الاتفاق كان يقضي بصرف آخر دفعة، بعد مرور 3 أيام على نهاية الدوري، وهو ما لم يحدث، ما أغضب أندية الأولى المكبلة بالديون.

يشار إلى أن مستحقات كل ناد بالدرجة الأولى، تبلغ 30 ألف دينار خلال الموسم.









بلال اللحام (يمين) خلال حفل تكريمه في العدالة السعودي - (من المصدر)

كواليس النجوم

. أندية الدرجة الثانية أكدت أنها لم تتسلم حتى أمس، الدفعة الأخيرة البالغة 25 ألف دينار.. الأندية تلقت وعدا بتحويل المبلغ الأسبوع الماضي ولكن دون أن يتم ذلك، ما دفع الأندية لإعادة تكرار مطالبها.

. فريق نادي الرمثا تحت سن 17 لكرة القدم، بدا مندهشا من قرار إنهاء مباراته مع الفيصلي لصالح الأخير، رغم أن فريق الرمثا حضر إلى الملعب متأخرا لدقائق معدودة.. القصة بدأت عندما توجه الرمثا إلى ملعب المباراة في الزرقاء، قبل أن يتعرض لإشكالية قانونية استدعت إيقاف حافلة النادي، ما تسبب في تأخير وصول الفريق إلى الملعب لدقائق، ليتم الاتصال بلجنة المسابقات في الاتحاد وإبلاغها بما جرى، قبل أن يصل الفريق إلى الملعب ويستعد للمباراة، ليتفاجأ بقيام الحكم بإنهائها بداعي تأخر الفريق.

. مدربون محليون وعرب، يترقبون أوضاع أندية المحترفين بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، أملا في الفوز بفرص عمل في الأندية خلال مرحلة الإياب، في ظل الحديث عن إمكانية حدوث تغييرات فنية في الأندية، بسبب سوء النتائج.