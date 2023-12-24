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شباب الأردن.. مفاوضات واستقطابات لتعزيز الصفوف استعدادا لإياب المحترفين

12/24/2023 2:23:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس ينظر فريق شباب الأردن لكرة القدم لفترة الانتقالات الشتوية باهتمام كبير، لتعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات وكفاءات فنية جيدة، بعد فترات ماضية عانى فيها بسبب عقوبة المنع من التسجيل، قبل أن يتمكن أخيرا من التخلص من هذه العقوبة.
ووجد شباب الأردن نفسه في موقف حرج بعد مضي 7 جولات على بطولة الدوري، بتحقيقه انتصارين وخمس هزائم، ما جعلت مهمته في العودة للمسار الصحيح، قبل أن يسعفه جدول المباريات لاحقا بمواجهة الفرق المنافسة له على المراكز المتأخرة، إلى جانب مشاكل الفرق الأخرى بعدم الجاهزية وإهدار النقاط، ليستعيد توازنه ويبلغ النقطة 13 مستقرا في المركز السابع مع نهاية مرحلة الذهاب.
وعلى الرغم من غياب الخبرة لدى الغالبية العظمى من لاعبي "أسود غمدان"، إلا أنهم تمكنوا من بلوغ المربع الذهبي لكأس الأردن، بعد مشوار صعب واجهه الفريق بدءا من دور الـ32، بتجاوزه فريق دير أبي سعيد بنتيجة 3-1، وفاز على الصريح بصعوبة 1-0، قبل أن يتمكن من تخطي معان بفارق الركلات الترجيحية (3-0) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
ونجح المدرب محمود الحديد في تخطي العديد من العقبات والصعوبات التي واجهته في المرحلة الماضية، ومن أبرزها مغادرة عدد من اللاعبين البارزين، ومنهم: سليم عبيد، وسيم ريالات، خالد الدردور، زيد أبو عابد، والبرازيلي دوجلاس ليما، والاكتفاء بالمشاركة باللاعبين من الفئات العمرية مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات البسيطة في الملاعب.
وانتهى مؤخرا عقد قائد الفريق شوقي القزعة، إلى جانب رغبة الفيصلي في التعاقد مع نجم الوسط فضل هيكل، فيما من المتوقع أن يعود محمد ذيب لصفوف الفريق بعد إصابة واجهته بالفترات الماضية، حيث تدرب مع شباب الأردن مؤخرا بانتظار توقيع عقد جديد.
وأكد الحديد في حديثه لـ"الغد"، أن النادي بدأ التواصل مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه استعدادا لمرحلة الإياب ببطولة الدوري، موضحا أنه يبحث عن لاعبين يملكون إمكانيات جيدة في مركز قلب الدفاع، والأجنحة ومهاجم صريح.
وعن نية الفريق في جلب كل من: يوسف الرواشدة، يوسف الألوسي ومعتصم الجعبري، ذكر الحديد أنه كان هناك تواصل بينه وبينهم في الفترات الماضية، مشددا على ضرورة تعزيز صفوفه بالمراكز التي يحتاجها، مع التركيز على اللاعب المحلي أكثر من الأجنبي.
وأضاف: "واجهنا ظروفا صعبة بسبب مغادرة لاعبين مميزين في فترات مختلفة، لكننا كسبنا جيلا من مواهب شابة اكتسبت الخبرات في عمر صغير، وكانوا ركائز الفريق بالمرحلة الماضية، مع ضرورة إكمال منحهم الفرصة في المرحلة الثانية من المسابقة المحلية".
وأشار الحديد، إلى أنه اتخذ من بطولة الدرع فرصة للعب بأكثر من أسلوب وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، مبديا رضاه على نتائج وأداء الفريق عطفا على الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، باستثناء مباراة الفيصلي الأخيرة التي غابت بها الجدية عند اللاعيبن.
وتابع: "نرحب باستمرار الفزعة مع الفريق حتى نهاية الموسم، وأعتقد بأنه في حال عدم رحيله لفريق منافس على لقب الدوري، سيجدد عقده مع شباب الأردن، كما نتمسك بهيكل الذي تلقى عرضا من الفيصلي، ولن يغادر إلا إذا كان هناك مكسب مادي للفريق، وكلاهما لاعبان مميزان ونتمنى استمرارهما".
وذكر الحديد السبب الرئيسي في غياب اللاعب معاذ العليمات عن الفريق بالفترة الماضية، وذلك بعد اشتراط الأخير على النادي بالتوقيع على عقد، يتيح من خلاله الحصول على 70 % من قيمة صفقة في حال حصوله على عرض خارجي، ما جعل إدارة النادي ترفض الشرط، مع تأكيده أن اللاعب موهوب وكان سيخدمه لو استمر معه.
وواصل: "كنت أتمنى أن يحضر العليمات في فترة الذهاب من الدوري، ولو شارك كبقية زملائه في المباريات الماضية، لارتفعت أسهمه التسويقية وأصبح لاعبا مطلوبا بشكل أكبر، لكنه تسرع في مسألة السفر والبحث عن ناد للاحتراف معه، ما جعل النادي يتخذ عقوبة بحقه بعدم حضوره للتدريبات".

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