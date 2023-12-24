بذور الشيا تقي من السرطان وتعالج ضغط الدم

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن بذور الشي قد تقلل من ضغط الدم ومخاطر الإصابة بالسرطان.



فقد قامت الدراسة، التي أجريت في جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة، برسم خريطة لجينوم بذور الشيا لمساعدة الباحثين المستقبليين على الاستفادة من إمكانات النباتات لإفادة صحة الإنسان بطرق مختلفة.



وتحدد الدراسة الخصائص الوراثية في بذور الشيا التي يمكن الاستفادة منها يوما ما في صناعة الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسرطان.

كما تدعم نتائج الدراسات الأخرى خصائص بذور الشيا المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.



وتقدم الدراسة الجديدة الجينوم المرجعي الكامل لبذور الشيا. يبلغ حجم هذا الجينوم 303.6 ميغابايت ويشفر 48090 جيناً مشروحاً لترميز البروتين. فهو يحدد جينات الشيا المرتبطة بالعناصر الغذائية القيمة.



وتقول ميشيل روثنشتاين، أخصائية التغذية وأمراض القلب الوقائية في موقع (EntirelyNourished): "هذه المعرفة لا تعمق فهمنا لتغذية بذور الشيا فحسب، بل تقدم أيضاً رؤى للعلماء لاستخدام هذه المعلومات في تحسين صحة الإنسان". بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توادي) الأمريكي.



الفوائد الصحية:



ويشار إلى أن القيمة الغذائية والفوائد الصحية لبذور الشيا التي تحتوي على:

- الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.



- الألياف العالية التي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات الغلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 والأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي.



- البروتين الذي قد يساعد في علاج السرطان وارتفاع ضغط الدم.



- مضادات الأكسدة.



- خصائص مضادة للميكروبات.



وبذور الشيا هي البذور الصالحة للأكل من نبات سالفيا هيسبانيكا، وهو جزء من عائلة النعناع. وموطنها أمريكا الجنوبية وهي سوداء أو رمادية وصغيرة الحجم (حوالي 2 ملمتر).



وكان نبات الشيا يعتبر في السابق نباتاً ثانوياً، وقد اعتبرت في كثير من الأحيان من المحاصيل "اليتيمة"، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.



وتاريخياً، تم إيلاء المزيد من الاهتمام للمحاصيل الأولية ونباتات الحبوب مثل الأرز والقمح والذرة والحبوب الصغيرة مثل البقوليات والبذور الزيتية والدرنات. وكانت كل هذه الأمور مهمة في مكافحة الجوع في العالم.



ومع ذلك، تزداد شعبية الأطعمة النادرة أو كما تسمى "اليتيمة" لفوائدها الصحية. ومع تغير المناخ وتأثيره على المشهد الزراعي، أصبحت هذه النباتات الأقل نموا مثيرة للاهتمام.

ويعد رسم خرائط جينومات بذور الشيا خطوة واحدة في هذا الاتجاه، نقلا غن موقع دويتشيه فيله,



وتقول كاتالينا روز جاتيكا، أخصائية التغذية المتخصصة في الأمراض المزمنة : "التغذية تؤثر بشكل كبير على صحتنا وطول عمرنا وقابليتنا للإصابة بالأمراض.

من خلال تحديد العناصر الغذائية الرئيسية في الأطعمة المحددة التي يمكن أن تكافح المرض، نجهز أجسامنا بالأدوات الأساسية للحفاظ على الصحة."

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