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معهد العناية بصحة الأسرة يحوز شهادة الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية

12/24/2023 2:22:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية منح أربعة من مراكز معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، شهادة الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية.
وحازت مراكز المعهد الأربعة الشهادة بعد أن حققت ثلاثة أهداف وهي: التأهب للطوارئ والإدارة الفعالة لتفشي الأوبئة و / أو الجوائح، وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات المراكز واستمراريتها للجميع، وضمان بيئة عمل آمنة لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال المعهد في بيان، اليوم الأحد، إن حصول مراكزه في صويلح، والزرقاء، والكرك، وشرق عمان، على شهادة الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية، جاء بعد تفان وإخلاص وعمل بروح الفريق الواحد في المراكز الأربعة.

ولفت المعهد إلى أنه يسعى دائما إلى تعميم الإنجازات والشهادات والتجارب الناجحة على جميع مراكزه في العاصمة عمان والمحافظات، لتكون نموذجا وطنيا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، والخدمات المتكاملة في مجالات اختصاصه.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة الاعتمادية بتميّز للمرة الثالثة، وشهادة المراكز الصديقة للمرأة، إضافة إلى شهادات من جهات وطنية كمركز متميز في تقديم الخدمات، مثل خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للشباب، وخدمات حالات العنف الأسري.

ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، ويعد مركزا متميزا في الوصول إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويطبّق نموذجا متميزا للخدمات الصحية التي تغطي المساقات الثلاثة للصحة بحسب منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

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