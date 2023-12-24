إشهار كتاب الأسرى الفلسطينيين ( حروف على جدران الأمل) في العاصمة الأردنية عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) افتتح الأديب والكاتب الأردني احمد الطراونة حفل إشهار الكتاب ، بالتحية للسواعد التي أنجزت هذا الإصدار غير المسبوق في رصد ( حال) الأسرى من خلال رسائلهم في الكتاب.
وبدوره فقد اعتبر رئيس نادي خريجي الجامعات العراقية في الاردن ، السيد عبد الوهاب الضلاعين أن التخاذل الرسمي العربي يتحمل مسؤولية حالة فلسطين في دمها واسراها الأبطال ، وعلى الناس مواجهة ربيبة القوى الإمبريالية بكل صرامة .
وكانت غادة حلايقة قد قدمت كلمة كل العرب الاي بينت فيها رسالة المؤسسة القومية والوطنية الداعمة والمناصرة لفلسطين غالبة ومغلوبة.
وفي كلمته الختامية ، قدم الكاتب نسيم قبها صورة موجزة لماهية حروف الكتاب ، والتي تبعث في الشعب العربي روح المبادرة والمبادأة من اجل مسيرة التحرر.
وتم فتح نقاش عام بين الحضور عبروا فيها عن امتنناهم لكل العرب على هذه المبادرة ، مع مناقشة بعض القصص والرسائل بين دفتي الكتاب
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