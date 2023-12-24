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إشهار كتاب الأسرى الفلسطينيين ( حروف على جدران الأمل) في العاصمة الأردنية عمان

12/24/2023 2:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح الأديب والكاتب الأردني احمد الطراونة حفل إشهار الكتاب ، بالتحية للسواعد التي أنجزت هذا الإصدار غير المسبوق في رصد ( حال) الأسرى من خلال رسائلهم في الكتاب.


وبدوره فقد اعتبر رئيس نادي خريجي الجامعات العراقية في الاردن ، السيد عبد الوهاب الضلاعين أن التخاذل الرسمي العربي يتحمل مسؤولية حالة فلسطين في دمها واسراها الأبطال ، وعلى الناس مواجهة ربيبة القوى الإمبريالية بكل صرامة .
وكانت غادة حلايقة قد قدمت كلمة كل العرب الاي بينت فيها رسالة المؤسسة القومية والوطنية الداعمة والمناصرة لفلسطين غالبة ومغلوبة.


وفي كلمته الختامية ، قدم الكاتب نسيم قبها صورة موجزة لماهية حروف الكتاب ، والتي تبعث في الشعب العربي روح المبادرة والمبادأة من اجل مسيرة التحرر.


وتم فتح نقاش عام بين الحضور عبروا فيها عن امتنناهم لكل العرب على هذه المبادرة ، مع مناقشة بعض القصص والرسائل بين دفتي الكتاب







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