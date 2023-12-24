حاول قتل ضيفه لأنه أكل كل سندويشات التاكو



وتم القبض على ديل لين مارتن، 53 عامًا، من مورجانتاون، يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة محاولة القتل، وفقًا لسجلات الحجز عبر الإنترنت لقسم الإصلاحيات وإعادة التأهيل في فرجينيا الغربية.

وأفادت قناة WBOY-TV أن نواب مكتب عمدة مقاطعة مونونجاليا وشرطة ولاية فرجينيا الغربية استجابوا يوم الإثنين لمنزل في مورجانتاون بعد تلقي بلاغ حول نزاع.



ووفقًا لشكوى جنائية، غضب مارتن من ضيفه وصديقته لأنهما كانا "يأكلان كل سندويشات التاكو"، وفقًا لصحيفة دومينيون بوست.

وأخبر الضحايا السلطات أن مارتن جلب بندقية نصف آلية عيار 22 من غرفة نومه وأطلق النار منها فيما هرب الضحيتان بعد رؤيتهما البندقية. وأصابت رصاصة الدرج وفقا للشرطة.

وذكر شاهد على الحادثة أن مارتن“اتصل به في وقت سابق من المساء” وقال: "لقد أطلقت عليه النار للتو، مضيفا أنه على استعداد "لتفجير رأس" الرجل.



وعثرت الشرطة لاحقا في مكان الحادث على السلاح الناري و"غلاف قذيفة مستهلكة" في حين "اخترقت اثنتين على الأقل من الطلقات جدار المنزل نحو الجدران الخارجية"، بحسب المحطة التلفزيونية.



وذكرت صحيفة دومينيون بوست أن مارتن محتجز في السجن الإقليمي الشمالي المركزي بكفالة قدرها 100 ألف دولار.