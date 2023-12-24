دراسة تحذر مرضى السكري من ممارسة الرياضة

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة ستافوردشاير والجامعة الفيدرالية في فالي دو ساو فرانسيسكو أن "ألعاب التمرين" يمكن أن تغير تصورات الناس حول مدى إرهاقهم - وهو ما قد يكون ضارًا لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة.



وأوضح الدكتور بويا سلطاني، محاضر أول في تكنولوجيا الألعاب بجامعة ستافوردشاير: "يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم بانتظام، قبل وبعد التمرين، لمنع المضاعفات.

وكجزء من هذا، من المهم تنظيم شدة التمرين سواء كان حقيقيا أو افتراضيا." وأضاف "يستخدم معظم المرضى مخططًا بسيطًا لقياس مدى شعورهم بالجهد على مقياس من 1 إلى 10، بدءًا من عدم بذل جهد على الإطلاق وحتى بذل أقصى جهد. وبينما أثبت هذا فعاليته في التمارين التقليدية، أردنا التحقق مما إذا كان هذا المقياس يمكن أن يمكن استخدامه أيضًا عند ممارسة ألعاب الفيديو."



وقيمت التجربة الارتباطات بين القياسات الفسيولوجية لكثافة التمرين، بما في ذلك المكافئ الأيضي (MET)، واستهلاك الأكسجين ومعدل ضربات القلب في كل من الجلسات الحقيقية والافتراضية.



وأجرى مرضى السكري من النوع الأول جلستين مدة كل منهما 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة، إما الجري أو لعب لعبة فيديو. وتم قياس معدل الجهد المبذول (RPE) على مقياس بورغ من 6 إلى 20 نقطة بعد الجلسات.



وقال المؤلف المشارك في الدراسة، خورخي لويز دي بريتو جوميز، من جامعة فالي دو ساو فرانسيسكو الفيدرالية: "ارتبطت قيم RPE وMET بقوة في التمرينات الحقيقية ولكنها كانت مرتبطة بشكل معتدل خلال جلسة التمرينات الافتراضية. المتغيرات الأيضية والفسيولوجية الأخرى كانت في الغالب منخفضة وتفتقر إلى الأهمية الإحصائية أثناء التمرين الافتراضي."



وأضاف أن "هذا يسلط الضوء على أنه من الضروري توخي الحذر عند توسيع نطاق استخدام مقياس RPE لمعدل الجهد المبذول المكون من 6 إلى 20 نقطة ليشمل أنواعًا أخرى من التمارين، وخاصة الجلسات الافتراضية، لأنها قد لا تعكس بدقة الكثافة الفسيولوجية والتمثيل الغذائي للتمرين."



ويوصي الباحثون بتكييف أدوات القياس القديمة مثل مقياس RPE من 6 إلى 20 نقطة مع الأنواع الأحدث من منصات الألعاب الافتراضية، نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم.





وأضاف الدكتور سلطاني: "تعد ألعاب الفيديو النشطة والواقع الافتراضي من الاتجاهات الحديثة في التمارين الرياضية التي يمكن أن توفر الحافز للمشاركين وقد تزيد من التزامهم بالنشاط البدني.

وقد تفيد جلسات التمارين الرياضية الخفيفة إلى شديدة الشدة أيضًا الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.



ولكنه تابع قائلا "إلا أن بحثنا يظهر أن المقياس الحالي من 6 إلى 20 RPE يحتاج إلى التحديث حتى يتمكن الجميع من الاستفادة بأمان من استخدام الألعاب الغامرة. وفي غضون ذلك، يجب على متخصصي الرعاية الصحية الذين يرغبون في دمج الجلسات الافتراضية مع ألعاب التمرين في ممارساتهم، استخدام أساليب قياس النشط البدني بحذر".

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