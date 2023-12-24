رسالة بغيضة مبطنة.. كيم كارديشيان تزين بيتها بـ”أكفان أطفال”، الانتقادات تطاردها











و قد كشف العدوان الأخير الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الوجه الحقيقي لعديد من النجوم والمشاهير حول العالم، حيث شهدنا في وقت سابق إعلان العديد من الفنانين والمؤثرين على حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي دعمهم ومساندتهم لإسرائيل أمثال مادونا وكايلي جينر والممثلة الأمريكية آشلي تيسدار..



هرم من هدايا كارداشيان ملفوفة بالقماش الأبيض

شاركت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 43 عاماً، الجمعة، مع متابعيها على منصة "إنستغرام" والبالغ عددهم 364 مليوناً، مقطع فيديو جديداً تتباهي فيه بديكورها الفخم في الهواء الطلق والأشجار المغطاة بأضواء أعياد الميلاد البيضاء الناصعة والممرات التي تبدو كأنها مغمورة بالثلج والذي أعدّته خصوصاً لاستقبال السنة الجديدة 2024.



وفي بداية المقطع، كانت كيم تقود سيارتها عبر الممر الطويل المؤدي إلى قصرها الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار، وفق موقع THE US SUN



كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته كيم، مجموعة كبيرة في شكل أهرام من الهدايا ملفوفة باللون الأبيض تحت الشجرة.



وعلقت على المنشور قائلة: "القليل من ديكور عطلتي هذا العام".



بعد "زارا" كارداشيان تستهزئ بشهداء غزة..

وقد قام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن استهجانهم وغضبهم من الفيديو الذي حصد عدد مشاهدات ضخمة فاق الـ30 مليون مشاهدة، حيث شبّه أحد المتابعين الهدايا بشكل أكفان الأطفال الفلسطينيين.



كما كتب أحد المتابعين أن نشر كيم للفيديو شكل من أشكال مساندة إسرائيل، حيث إن "الهدايا الملفوفة بالقماش الأبيض عبارة عن شهداء غزة".



وكتب أحدهم: "قطعوا غابة من أجل إرضاء الذات، اذهبوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في غزة".



في حين شبّه متابعون آخرون ما قامت به كيم بالحملة الإعلانية لعلامة "زارا" التجارية التي أطلقتها قبل أيام،نشرت فيها عدداً من الصور، لعارضة أزياء، وهي تقف وسط ركام مبنى أو منزل، ويحيط بها ما يشبه جثّة إنسان تمّ لفّها على شكل "الكفن" حيث اعتبروا أن كيم و"زارا" تشتركان في تعمّدهما الإشارة إلى شهداء غزة وطالبوا بمقاطعتهما.





يذكر أن "كيم" كانت قد أصدرت في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بياناً مطولاً عبّرت فيه عن مساندتها ودعمها لإسرائيل، حيث كتبت على صفحتها بمنصة إنستغرام: "رسالة إلى أصدقائي وعائلتي اليهود: أنا أدعمكم، لقد سمعت عن مدى شعوركم بالخوف خلال هذا الوقت، وأريدكم أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم"، وفق موقع نيويورك بوست.

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